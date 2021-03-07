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Украина готовится "сокрушить" Россию: Отмашку ждут лишь от Зеленского - советник

07 марта 2021, 20:15  •  70 • Политика
Рейтинг Зеленского как президента неумолимо рушится на Украине. Это замечают не только эксперты, об этом говорят даже на кухнях. Чтобы спасти ситуацию, власти Украины вынуждены прибегать к самому, на их взгляд, очевидному способу это исправить: к популизму и громким заявлениям. В этот раз там заявили о "стратегии "деоккупации" Донбасса". Об этом обмолвился советник главы украинской дипломатии Валерий Поцелуйко.
"Рейтинг власти, которая сейчас находится в Киеве, резко падает. Ведь люди голосовали не за Зеленского, а против Порошенко, а сейчас пошло глубокое разочарование Зеленским", - отметил по этому поводу член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров. Его слова привело РИА "ФАН".
Социальное напряжение на Украине достигло пиковых значений. Украинские власти пытаются его снять, заявляя о скором "захвате" Донбасса. Правда, на Украине о такой возможности говорят как о "деоккупации". Заявления тем более странные, если учитывать, что власть в Донбассе принадлежала и принадлежит местным жителям. От кого же тогда Киев предлагает "деоккупировать" регион?
"Идёт стягивание украинскими властями тяжёлой техники к линии соприкосновения - это факт, неоспоримый. Насколько они блефуют, пока не ясно. Ведь эти действия и заявления делаются с расчётом и на внутреннего, украинского потребителя, и на внешнего", - отметил Владимиров.
По сути, киевские власти любыми своими решениями приближают распад Украины. По мнению экспертов, развал страны - это вопрос времени.

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