Украина готовится одержать победу в битве со своей кормилицей • 389 • Аналитика © AP Photo / Vadim Ghirda На днях Министерство экономики Украины обнародовало аналитическую записку "Теневая экономика. Общие тенденции 2020". Приведенные в документе расчеты поражают воображение темпами, которыми Украина движется к своему светлому европейскому будущему. Выяснилось, что в прошлом году уровень теневой экономики на Украине уже составлял "всего лишь" 30 процентов от объема ВВП страны. И это притом что на старте движения в Европу, когда на Украине произошел Евромайдан, нацеленный на борьбу с олигархами, коррупцией и, конечно же, серыми финансовыми потоками, теневая экономика составляла целых… 30 процентов. Удивительно, не правда ли? И это не цифры вражеской пропаганды — они взяты из рассматриваемого исследования. Кстати, они довольно много говорят об "успехе" Майдана и содержат намек на реальную цель государственного переворота. Стоит напомнить, что с 2014 года Украину просто наводнили всевозможные советники, эксперты и прочие специалисты, которые якобы должны были помочь с проведением реформ, в том числе направленных на детенизацию экономики, снижение уровня коррупции и прочее в том же духе. Одних только министров-иностранцев было четверо, причем возглавляли они ключевые министерства — экономики, финансов и здравоохранения (дважды). Если же учитывать заместителей министров, руководителей государственных компаний и прочие подобные должности, то счет пойдет уже на десятки. А если к ним добавить еще и назначенцев с украинскими паспортами (или несколькими гражданствами), выращенных в "пробирках Сороса", то подсчитать их количество будет крайне сложно. К этому стоит добавить: 1 Масштабную люстрацию, в ходе которой должности потеряли тысячи чиновников среднего звена, провинившихся в том, что работали в государственной службе при Януковиче. 2 Многочисленные программы помощи, в том числе якобы направленные на детенизацию экономики посредством дерегуляции, большей прозрачности бюрократических процедур и так далее. 3 Кредитную поддержку со стороны МВФ, якобы направленную на стабилизацию и стимулирование роста легальной экономики — кстати, при полном контроле МВФ над Национальным банком Украины. 4 Выстраивание массивной вертикали антикоррупционных органов, полностью подконтрольных Вашингтону и его ключевым сателлитам (Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции, Высший антикоррупционный суд). Каков же итог всех этих титанически усилий? Рост уровня теневой экономики в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на четыре процентных пункта в Министерстве экономики связывают, конечно, с пандемией и внедрением противоэпидемических мер. Что, в общем-то, логично — в трудные времена тень растет. В министерстве пришли к выводу, что наибольшего уровня тенизация достигла в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (48%), секторе операций с недвижимым имуществом (41%) и добывающей промышленности (41%). Что касается тенизации добывающей промышленности, которую преимущественно контролируют олигархи, то здесь следует передать особый привет борцам с ними. Авторы исследования намекают, что реальный уровень теневой экономики на Украине даже выше того, что показало их исследование, поскольку "в условиях коронакризиса изменились каналы тенизации на неохватываемые существующими методами расчетов". При этом в документе не содержится объяснения причин того, почему масштабы теневой экономики так и не сократились за семь лет реформ. Зато, описывая причины ее высокого уровня, авторы продолжают указывать по преимуществу те же самые, о которых говорилось во времена "кровавого" Януковича: — низкий уровень защиты прав собственности (на самом деле с 2013 года он стал гораздо ниже, поскольку рейдерские захваты выросли в разы, а с недавних пор рейдерством посредством принятия внесудебных решений занялось и государство);

низкий уровень защиты прав собственности (на самом деле с 2013 года он стал гораздо ниже, поскольку рейдерские захваты выросли в разы, а с недавних пор рейдерством посредством принятия внесудебных решений занялось и государство); — недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности;

недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности; — низкий уровень ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов;

низкий уровень ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов; — несовершенство судебной системы (с этим заграница скоро "поможет");

несовершенство судебной системы (с этим заграница скоро "поможет"); — высокий уровень коррупции. Правда, появился и совершенно новый фактор: наличие неподконтрольных территорий. Правда, с учетом экономической блокады Украиной неподконтрольного Донбасса эта причина выглядит странно. Упоминание в этом перечне высокого уровня коррупции через семь лет после госпереворота, при наличии целого сонма антикоррупционных органов, управляемых Западом, и на фоне неоднократной похвалы западных партнеров в отношении успехов в борьбе с ней выглядит особенно вдохновляюще. На самом деле уровень теневой экономики на Украине с 2013 года скорее вырос. В тень ушли значительные сегменты высоколиквидных рынков — прежде всего алкогольного, а в некоторой степени и табачного. Добавилось и такое явление, как "крышевание" нелегально действующих в разных секторах экономики субъектов хозяйствования со стороны парамилитарных формирований, чего до 2014 года просто не могло быть. За постмайданные годы в страну нелегально было ввезено более трех миллионов подержанных легковых автомобилей, что создало еще один теневой рынок с нуля. Точно не стали меньше доли теневых сегментов в сельском и лесном хозяйстве, а также на рынке нефтепродуктов. Если же ориентироваться на данные Министерства экономики о сохранении теневой экономики на уровне 30 процентов от объема ВВП с 2013 по 2020 год, то физически размер тени должен был сократиться. Поскольку украинская экономика за семь лет сильно уменьшилась, как ни считай. Скажем, если ориентироваться на данные Государственной службы статистики Украины по изменению реального ВВП, то за эти годы он сократился на 9,4%. При всех прекрасных и успешных реформах, а также при той бесконечной помощи, которую оказывал Украине "весь мир". Для сравнения: в России за тот же период реальный ВВП вырос на 2,9%. Не густо, но произошло это на фоне санкций со стороны того же "всего мира". Еще показательнее дело обстоит с промышленным производством, которое в России за семь лет выросло на 12,1%, а на Украине сократилось на 18,9%. Причем наибольший обвал произошел в перерабатывающей промышленности с наиболее высоким уровнем добавленной стоимости. Собственно, уничтожение производств с относительно высокой добавленной стоимостью, окончательное превращение страны в аграрно-сырьевой придаток, а также институциональное закрепление нового положения дел путем установления внешнего управления и было настоящей целью и результатом Евромайдана, которые скрывались за дымовой завесой лозунгов о детенизации, деолигархизации и борьбе с коррупцией. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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