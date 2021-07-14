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Украина готовится нести потери из-за “Северного потока-2”
14 июля 2021, 17:20 • 135 • Украина
Близится завершение строительства российского проекта “Северный поток-2”.
Руководитель швейцарской компании Nord Stream 2, являющейся оператором газопровода, Маттиас Варниг сообщил о скором завершении прокладки труб по морскому участку. С его слов работы должны завершиться до начала сентября. Еще пару месяцев займут тестовые испытания. И к концу текущего года газопровод скорее всего будет готов к задействованию. В настоящее время проект завершен на 98%.
Полная мощность «Севеного потока-2» составит 55 млрд кубометров. Эта цифра соспоставима объемом газа, прокачанном в 2020 году через Украину, (55,8 млрд кубометров).
Завершение строительства трубопровода вызывает определенные беспокойства у заинтересованных сторон. В большей степени, наверное, у Украины. Ведь, при неблагополучном развитии обстоятельств Киев может понести значительные потери от потери транзита и закупки получаемого по виртуальному реверсу европейского газа.
В ходе состоявшейся 12 июля встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель вопрос «Северного потока-2» был одним из основных в повестке переговоров.
Фрау Меркель никогда не скрывала свою позицию и явно выступает за релизацию этого проекта. Вместе с тем она заверила Зеленского в том, что Германия выступит за сохранение транзита российского газа через территорию Украины и после истечения в 2024 году действующего контракта.
По возвращении в Киев в рамках еженедельных политических форумов “Украина 30” украинский лидер выразил надежды на то, что 15 июля в рамках переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден согласуют гарантии Украине после запуска российского газопровода.
Среди таких гарантий президент назвал выплаты компенсаций и бесперебойные поставки газа на ближайшие 10-15 лет по приемлемой цене. В качестве возможных гарантий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл передачу Украине 5-7% акций “Северного потока-2”.
Теперь о гарантиях. Ни США, ни Германия, ни другие страны ЕС скорее всего не захотят брать на себя финансовые обязательства по выплате компенсаций Украине. Максимум на что может здесь рассчитывать Киев – это оказание давления на Москву для продления транзитных контрактов.
Текущий контракт предусматривает обязанность прокачки/оплаты прокачки 40 млрд кубометров газа до конца 2024 года. В прошлом году Украина получила около 7 млрд долларов за транзит. В этом году контрактные объемы на 30% меньше. И это уже ощутимо скажется на бюджете страны. После 2024 года транзитный объем полностью не прекратится, но может сократиться до 10-15 млрд кубометров. А это где-то на уровне себестоимости прокачки и обслуживания ГТС Украины.
Кроме того, значительное снижение равно как и прекращение транзита российского газа через Украину приведут к окончанию закупок европейского газа по т.н. “виртуальному реверсу”, когда часть поставляемого газа сразу остается в Украине. А реальные поставки газа из Европы значительно увеличат его стоимость.
Украинские чиновники это прекрасно понимают. Глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что “единственно приемлемым” вариантом для Киева является продление контракта с российской стороной на прокачку 45-50 млрд кубометров в год под гарантии европейских партнеров.
Российский президент Путин уже высказывал свою позицию, что “Россия не обязана всех кормить”. Такое заявление не внушает оптимизма и дает понять, что с российской стороны финансовых гарантий ждать скорее всего не стоит.
В этой ситуации Украине остается надеяться на евроиейских и американских богов. А они, как известно, часто бывают беспощадны.
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