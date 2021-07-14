Украина готовится нести потери из-за “Северного потока-2”

Близится завершение строительства российского проекта “Северный поток-2”.Руководитель швейцарской компании Nord Stream 2, являющейся оператором газопровода, Маттиас Варниг сообщил о скором завершении прокладки труб по морскому участку. С его слов работы должны завершиться до начала сентября. Еще пару месяцев займут тестовые испытания. И к концу текущего года газопровод скорее всего будет готов к задействованию. В настоящее время проект завершен на 98%.Полная мощность «Севеного потока-2» составит 55 млрд кубометров. Эта цифра соспоставима объемом газа, прокачанном в 2020 году через Украину, (55,8 млрд кубометров).Завершение строительства трубопровода вызывает определенные беспокойства у заинтересованных сторон. В большей степени, наверное, у Украины. Ведь, при неблагополучном развитии обстоятельств Киев может понести значительные потери от потери транзита и закупки получаемого по виртуальному реверсу европейского газа.В ходе состоявшейся 12 июля встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель вопрос «Северного потока-2» был одним из основных в повестке переговоров.Фрау Меркель никогда не скрывала свою позицию и явно выступает за релизацию этого проекта. Вместе с тем она заверила Зеленского в том, что Германия выступит за сохранение транзита российского газа через территорию Украины и после истечения в 2024 году действующего контракта.По возвращении в Киев в рамках еженедельных политических форумов “Украина 30” украинский лидер выразил надежды на то, что 15 июля в рамках переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден согласуют гарантии Украине после запуска российского газопровода.Среди таких гарантий президент назвал выплаты компенсаций и бесперебойные поставки газа на ближайшие 10-15 лет по приемлемой цене. В качестве возможных гарантий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл передачу Украине 5-7% акций “Северного потока-2”.Теперь о гарантиях. Ни США, ни Германия, ни другие страны ЕС скорее всего не захотят брать на себя финансовые обязательства по выплате компенсаций Украине. Максимум на что может здесь рассчитывать Киев – это оказание давления на Москву для продления транзитных контрактов.Текущий контракт предусматривает обязанность прокачки/оплаты прокачки 40 млрд кубометров газа до конца 2024 года. В прошлом году Украина получила около 7 млрд долларов за транзит. В этом году контрактные объемы на 30% меньше. И это уже ощутимо скажется на бюджете страны. После 2024 года транзитный объем полностью не прекратится, но может сократиться до 10-15 млрд кубометров. А это где-то на уровне себестоимости прокачки и обслуживания ГТС Украины.Кроме того, значительное снижение равно как и прекращение транзита российского газа через Украину приведут к окончанию закупок европейского газа по т.н. “виртуальному реверсу”, когда часть поставляемого газа сразу остается в Украине. А реальные поставки газа из Европы значительно увеличат его стоимость.Украинские чиновники это прекрасно понимают. Глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что “единственно приемлемым” вариантом для Киева является продление контракта с российской стороной на прокачку 45-50 млрд кубометров в год под гарантии европейских партнеров.Российский президент Путин уже высказывал свою позицию, что “Россия не обязана всех кормить”. Такое заявление не внушает оптимизма и дает понять, что с российской стороны финансовых гарантий ждать скорее всего не стоит.В этой ситуации Украине остается надеяться на евроиейских и американских богов. А они, как известно, часто бывают беспощадны.