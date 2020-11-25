Украина готовится к введению 5G технологий • 79 • Украина

В середине ноября кабинет министров Украины утвердил план по внедрению в стране стандарта сотовой связи 5G.



Однако многие эксперты и представители основных операторов сотовой связи считают, что наша страна пока что готова к введению новых стандартов только морально, технически же мы сильно отстаем. Участники рынка сотовой связи высказали предположение, что Украина будет готова к введению новых технологий не ранее, чем через два – три года, а не через год, как запланировал Кабинет министров.



Исследовательская компания inCITES Consulting провела изучение готовности к введению технологий 5G в 38 странах Европы. По результатам исследования аналитики выразили уверенность в том, что Украина имеет высокий уровень технического образования, но очень слабо развитое законодательство и инфраструктуру. По этим показателям мы заняли предпоследнее место в рейтинге. Уровень технического образования у нас высокий, а вот инфраструктура и законодательство – на предпоследнем месте.

Теперь о параметрах, использованных при составлении рейтинга.



По критерию "Инфраструктура и технологии" Украину поставили на последнее место из-за большого отставания от других стран во введении технологии 4G (этот срок составляет около 8 лет). Стараний сотовых операторов по разворачиванию покрытия сети аналитики посчитали недостаточным фактором.



Такой подход связан с тем, что по мнению экспертов, 4G-инфраструктура должна стать основой для создания сети пятого поколения.

Верховная Рада приняла законы, позволяющие упростить операторам связи доступ к инфраструктуре. Однако параметр “быстрый доступ к электроэнергии” в нашей стране все равно значительно хуже, чем в других европейских государствах.

Специалисты inCITES Consulting отметили, что в Украине много технических специалистов высокого уровня. По этому по показателю "Человеческий капитал" наша страна находится нв 16 месте из 38. При этом Украина не только получила наивысший бал среди своих восточноевропейских соседей, но и опередила такие западноевропейские государства, как Великобритания, Испания, Португалия и Италия.



Важно, что эксперты отметили высокий уровень подготовки специалистов, что будет необходимо при интегрировании новой технологии с существующими в настоящее время.



Теперь о готовности Украины к введению нового стандарта связи.



Кабинет министров принял решение об освобождении по 5G двух частотных диапазонов – 700 Мгц и 3400-3800 Мгц. Первый параметр призван обеспечить более широкое покрытие, второй – большую пропускную способность и скорость передачи данных.

Правительство анонсировало намерение объявить конкурс на 5G через год. А с 2022-го ожидает появления в Украине первых элементов нового стандарта связи.



Для Lifecell, Киевстар и Vodafone такое решение обойдется в миллиарды гривен.

Представители Lifecell выступили с предложением о бесплатном выделении лицензий на работу в 5G. Но эти лицензии обещают огромные поступления в бюджет. И правительство от них вряд ли откажется.



Представители трех операторов сошлись во мнении, что для начала необходимо полностью завершить введение 4G технологий. А для этого года недостаточно.



Намерения правительства звучат серьезно. Об этом говорит намерение освободить частотные диапазоны. С точки зрения причастности к передовм технологиям проект также очень важен.



А вот с финансовой. Операторы сотовой связи найдут необходимые миллиарды на введение 5G. Но потраченные средства нужно будет компенсировать. И если не за счет дотаций из бюджета, то из других источников. Так что в конечном счете за все заплатят потребители. А в нынешнее непростое время населению есть куда потратить деньги, за исключением сотовой связи. В середине ноября кабинет министров Украины утвердил план по внедрению в стране стандарта сотовой связи 5G.Однако многие эксперты и представители основных операторов сотовой связи считают, что наша страна пока что готова к введению новых стандартов только морально, технически же мы сильно отстаем. Участники рынка сотовой связи высказали предположение, что Украина будет готова к введению новых технологий не ранее, чем через два – три года, а не через год, как запланировал Кабинет министров.Исследовательская компания inCITES Consulting провела изучение готовности к введению технологий 5G в 38 странах Европы. По результатам исследования аналитики выразили уверенность в том, что Украина имеет высокий уровень технического образования, но очень слабо развитое законодательство и инфраструктуру. По этим показателям мы заняли предпоследнее место в рейтинге. Уровень технического образования у нас высокий, а вот инфраструктура и законодательство – на предпоследнем месте.Теперь о параметрах, использованных при составлении рейтинга.По критерию "Инфраструктура и технологии" Украину поставили на последнее место из-за большого отставания от других стран во введении технологии 4G (этот срок составляет около 8 лет). Стараний сотовых операторов по разворачиванию покрытия сети аналитики посчитали недостаточным фактором.Такой подход связан с тем, что по мнению экспертов, 4G-инфраструктура должна стать основой для создания сети пятого поколения.Верховная Рада приняла законы, позволяющие упростить операторам связи доступ к инфраструктуре. Однако параметр “быстрый доступ к электроэнергии” в нашей стране все равно значительно хуже, чем в других европейских государствах.Специалисты inCITES Consulting отметили, что в Украине много технических специалистов высокого уровня. По этому по показателю "Человеческий капитал" наша страна находится нв 16 месте из 38. При этом Украина не только получила наивысший бал среди своих восточноевропейских соседей, но и опередила такие западноевропейские государства, как Великобритания, Испания, Португалия и Италия.Важно, что эксперты отметили высокий уровень подготовки специалистов, что будет необходимо при интегрировании новой технологии с существующими в настоящее время.Теперь о готовности Украины к введению нового стандарта связи.Кабинет министров принял решение об освобождении по 5G двух частотных диапазонов – 700 Мгц и 3400-3800 Мгц. Первый параметр призван обеспечить более широкое покрытие, второй – большую пропускную способность и скорость передачи данных.Правительство анонсировало намерение объявить конкурс на 5G через год. А с 2022-го ожидает появления в Украине первых элементов нового стандарта связи.Для Lifecell, Киевстар и Vodafone такое решение обойдется в миллиарды гривен.Представители Lifecell выступили с предложением о бесплатном выделении лицензий на работу в 5G. Но эти лицензии обещают огромные поступления в бюджет. И правительство от них вряд ли откажется.Представители трех операторов сошлись во мнении, что для начала необходимо полностью завершить введение 4G технологий. А для этого года недостаточно.Намерения правительства звучат серьезно. Об этом говорит намерение освободить частотные диапазоны. С точки зрения причастности к передовм технологиям проект также очень важен.А вот с финансовой. Операторы сотовой связи найдут необходимые миллиарды на введение 5G. Но потраченные средства нужно будет компенсировать. И если не за счет дотаций из бюджета, то из других источников. Так что в конечном счете за все заплатят потребители. А в нынешнее непростое время населению есть куда потратить деньги, за исключением сотовой связи. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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