Украина готовится к войне с Россией? Зачем ВСУ перебросили спецназ к Крыму

По словам командующего объединённой группировкой ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, после учений спецназ останется возле границы с Крымом, чтобы была возможность в кратчайшие сроки захватить территорию.

Военный эксперт Юрий Владимиров отметил, что на открытые военные действия Украина вряд ли пойдёт, поскольку это будет равносильно объявлению войны России. Куда более вероятно, что спецназовцы воспользуются диверсионно-разведывательной тактикой для дестабилизации региона, к которой ВСУ уже прибегали в 2016-2017 годах, передаёт портал FederalCity.

По словам Владимирова, переброска спецназа к Крыму, вероятнее всего, была вдохновлена событиями в Карабахе. Киев надеется, что Москва вступит в противостояние с Турцией и Азербайджаном и увязнет в Закавказье. Кроме того, Украина надеется, что в случае победы Джо Байдена на выборах в США американские демократы благословят своих восточноевропейских партнёров на новую войну у границ России.