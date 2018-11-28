Украина готовится к созданию военной базы США у границ с Россией

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник в интервью российскому СМИ подтвердил информацию о том, что в Киеве, глядя на активные переговоры Польши с Вашингтоном, хотят создать военную базу США на границе с Россией. И Киев к этому готовится - ведет диалог с американцами, однако конкретики местные политики пока не называют, уточняя, что подробности могут быть лишь ближе к интеграции в НАТО.

Провокация в Керченском проливе с тремя украинскими кораблями вывала очередные высказывания политиков Незалежной о необходимости страны вступить в НАТО. Впрочем, на этот раз речь зашла не только о пополнении рядов Альянса, но и о размещении военной базы США на границе с Россией.

В пример украинские политики и дипломаты ставят соседнюю Польшу.

«Мы видим, что Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы, - отметил источник в дипломатических кругах Украины. - Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США».

Эту провокационную мысль продолжил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Он искренне полагает, что без американского военного присутствия в безопасности себя Киев чувствовать не сможет.

Депутат заявил, что с американцами уже, мол, идут переговоры на политическом уровне. Но пока, судя по всему, все так и остается на словах. Де-юре же говорить о каких-то военных базах США на Украине можно будет не раньше того времени, как Незалежная вступит в НАТО.

Но с интеграцией Украины, напомним, на Западе пока не спешат. Тем не менее громкие заявления со стороны Киева продолжают звучать.

«База, конечно, нужна, это однозначно, - заявил Винник. - Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации».

Но даже возможного местоположения американской военной базы на территории Украины, в том случае если она появится, депутат назвать не смог. Обошелся общей фразой про «угрозу военного характера», которая, по словам парламентария, может возникать в Донбассе и в Крыму.

«База должна располагаться вблизи этих территорий», - резюмировал Винник в интервью «Известиям».

Полная информация в специальной рубрике: Провокация в Керченском проливе.