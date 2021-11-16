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Украина готовится к силовому захвату Донбасса - Сатановский

16 ноября 2021, 22:55  •  223 • Политика
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Политолог предрек начало большой войны
Власти Украины начали готовить операцию по захвату Донбасса силовым путем. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский. По мнению эксперта, это подтверждают сообщения прессы о переброске британских военных на территорию Незалежной. Он предположил, что потенциальный конфликт может перерасти в большую войну.
Российский ученый-востоковед напомнил, что на фоне обострения на Украине происходят и другие негативные события. В частности, его беспокоят активизация США и НАТО в черноморском регионе, усиление турецких войск в Сирии, затягивание процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" со стороны Германии, а также эскалация миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Политолог подчеркнул, что все эти события выглядят неоптимистично и являются поводами для начала глобального военного конфликта с нашей страной.
"И тут уже вопрос не только в Донбассе, поскольку цель всего творящегося вокруг него безобразия, безусловно Россия, чего, собственно, никто и не скрывает", – заявил Сатановский.
Кроме того, эксперт иронично отметил, что россияне, конечно, продолжат изучать английский язык, ценить их юмор и литературу, но британских военных, которые решат участвовать в боевых действиях на постсоветском пространстве, могут "похоронить с почестями". 
Напомним, ранее украинские политологи заявили, что в ухудшении отношений Незалежной и России виноваты Великобритания и США.

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