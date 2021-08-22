Украина готовится к шабашу русофобских ведьмаков

23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымская платформа». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия.Также приедут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции.Швейцария и Чехия будут представлены на уровне глав парламентов, а Великобританию и Португалию представят министры обороны. Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония будут представлены на уровне министров иностранных дел.США будут представлены личным посланником президента Джозефа Байдена и членом правительства — министром транспорта США.Надо, не надо — там будут все, но только не Россия. Несмотря на то, что руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов подавал заявку, его проигнорировали.«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились — вернулись к себе домой, в Россию», — отметил Молохов.