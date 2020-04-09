Украина готовится к нулевому транзиту российского газа

Украина готовится к прекращению транзита российского газа в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2»,Об этом рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью Liga.net.«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», – подчеркнул Макогон.По его словам, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока – 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров.Макогон выразил надежду, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года.Газопровод «Северного потока – 2» прокладывается по дну Балтийского моря и предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность «потока» — 55 млрд кубометров газа в год. Этот проект является альтернативным вариантом поставок газа в Европу. Трубопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 30 октября Дания — последняя из вышеуказанных зарубежных стран — одобрила строительство участка «Северного потока-2» в своих территориальных водах.Строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.18 февраля 2020 года заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заверил, что на данный момент прогнозы по срокам завершения строительства газопровода «Северный поток-2» сохраняются. По его словам, «проект должен быть завершен к концу этого года — началу следующего, это самое крайнее». Причем, добавил Сорокин, в министерстве уверены, что «проект будет завершен».