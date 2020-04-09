Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правд...
Главная / Украина

Украина готовится к нулевому транзиту российского газа

09 апреля 2020, 20:35  •  100 • Украина

Украина готовится к прекращению транзита российского газа в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2»,

Об этом рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью Liga.net.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», – подчеркнул Макогон.

По его словам, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока – 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров.

Макогон выразил надежду, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года.

Газопровод «Северного потока – 2» прокладывается по дну Балтийского моря и предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность «потока» — 55 млрд кубометров газа в год. Этот проект является альтернативным вариантом поставок газа в Европу. Трубопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 30 октября Дания — последняя из вышеуказанных зарубежных стран — одобрила строительство участка «Северного потока-2» в своих территориальных водах.

Строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

18 февраля 2020 года заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заверил, что на данный момент прогнозы по срокам завершения строительства газопровода «Северный поток-2» сохраняются. По его словам, «проект должен быть завершен к концу этого года — началу следующего, это самое крайнее». Причем, добавил Сорокин, в министерстве уверены, что «проект будет завершен».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 22:35
Медик назвал самодельные украинские «аппараты ИВЛ» пригодными только для нюханья клея
09 апреля 2020, 13:35
Эпидемия коронавируса накрыла силовые ведомства Украины
09 апреля 2020, 18:35
«Не называйте нас псами!»: Гончаренко устроил истерику в прямом эфире
08 апреля 2020, 23:35
Во Львове передвижной гроб вызвал страх и панику у горожан
09 апреля 2020, 18:35
Коломойский или дефолт: Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
09 апреля 2020, 14:35
Глава Минюста Украины Денис Малюська освободит почти тысячу «неопасных для общества» бандеровцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заб...
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санк...
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских вра...
09 апреля 2020, 07:35
Окончательный диагноз?
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2020, 12:08
"Экономика скончалась!" Справедливый анализ Куликова поражает своей откровенностью!
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
06 апреля 2020, 23:35
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
06 апреля 2020, 04:35
Предали своих граждан ради спасения мигрантов
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.