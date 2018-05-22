Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики сорвали план бойцов Вооруженных сил Украины прорвать линию фронта и войти в Горловку в Донбассе.

В ходе вооруженных столкновений при атаках на позиции ДНР под Горловкой во вторник 22 мая соединения ВСУ понесли крупные потери. По данным замкомандующего республики Эдуарда Басурина, 18 украинских военнослужащих были убиты и еще более 20 ранены, передает НСН.

В районе населенного пункта Гольмовский погибли пять украинских солдат, был уничтожен один миномет. К западу от Горловки киевские силовики потеряли 13 человек убитыми, более 20 ранены. Военнослужащие республики уничтожили танк, БМП, а также принадлежащую украинцам станцию для корректировки огня ANTPQ-48 производства США, передает ФАН.

«Огонь на поражение военной техники врага для защиты мирных жителей был открыт по приказу Верховного главнокомандующего ДНР Александра Захарченко», — добавил Басурин.

По словам командования ДНР, республиканские бойцы будут открывать огонь на поражение и при последующих попытках прорыва со стороны ВСУ под Горловкой.

Также сообщается, что из-за потерь в передовых подразделениях украинской армии под Горловкой поднялась паника. Некоторые «защитники» бегут с передовой, бросая оружие и боеприпасы.

Об этом рассказали в Дзержинском городском отделе полиции, подконтрольном Киеву. Сотрудники городского отдела полиции привлечены к розыску, по меньшей мере, 12 сбежавших военнослужащих. Некоторые из разыскиваемых украинских военных вооружены.

Согласно информации силовиков, правоохранителями города совместно с военной службой правопорядка проведены рейды в районах Фомиха, Забалка и Двенадцатая. Известно, что дезертиры мелкими группами бегут в сторону Константиновки. В результате рейда троих бойцов удалось задержать, остальные в розыске.

Глава ДНР Александр Захарченко в этой связи заявил, что Украина готовится к новому наступлению в Донбассе.

«На сегодняшний день ситуация на линии соприкосновения осложняется, судя по количеству обстрелов и попыток прощупать наши позиции, я думаю, что Украина готовится к новому наступлению», — сказал он.

Захарченко также отметил, что политика режима украинского президента Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны.

Захарченко подчеркнул, что Киев проводит геноцид по отношению к населению Донбасса, который проявляется как в ведении боевых действий против мирных граждан, так и в намеренном лишении жителей средств к существованию, а также в транспортных, экономических и финансовых блокадах.

Глава ДНР также отдельно отметил, что украинские власти перестали производить социальные выплаты местному населению. Днем ранее Басурин сообщал, что ВСУ активизировались в районе населенного пункта Южное. При этом украинские военные использовали минометы, танки и артиллерию.

«Там враг предпринял попытку силами до двух взводов атаковать наши позиции, но понес существенные потери», — добавил донецкий военный, уточнив, что украинская сторона потеряла не менее десяти военнослужащих убитыми.

Кроме того, по данным командования ДНР, украинские военные потеряли один танк и одну БМП. В Киеве, в свою очередь, указали, что в результате боестолкновения армия ДНР понесла значительные потери. В сообщении командования ВСУ говорилось, что ДНР якобы пришлось отступить.

Как сообщала пресс-служба 24-й бригады ВСУ имени короля Данила, во время противостояния погибли двое украинских военных, в том числе командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Кроме того, четыре военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник опроверг эти заявления украинской армии.

«Украинская пропаганда взахлеб рассказывает о километрах, на которые продвинулись формирования ВСУ, отодвигая оборону военных корпусов народных республик. Однако так гладко звучит только в изложении штатных украинских пропагандистов, реальность несколько иная», — пояснил Мирошник.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заверил в готовности своих бойцов дать отпор любым по масштабам атакам Киева.

«Как бы ни пытались западные кураторы и командование боевиков Украины провести наступательные действия на Донбассе, все они заканчивались котлами и огромными потерями. Так будет и при попытке наступления. Мы готовы действовать наступательно и активно», — резюмировал военный.