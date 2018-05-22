Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Воздушная цель неизвестной принадлежности»: что известно об атаке беспилотника ...
На двери кабинета Виталия Милонова в Госдуме появилась табличка: «Содомитам вход...
Израиль обвинил Сирию в помощи Ирану
Финал Лиги Чемпионов. Угар, позор и ад
Главная / Война

«Украина готовится к новому наступлению»

22 мая 2018, 23:24  •  30 • Война
Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики сорвали план бойцов Вооруженных сил Украины прорвать линию фронта и войти в Горловку в Донбассе.
В ходе вооруженных столкновений при атаках на позиции ДНР под Горловкой во вторник 22 мая соединения ВСУ понесли крупные потери. По данным замкомандующего республики Эдуарда Басурина, 18 украинских военнослужащих были убиты и еще более 20 ранены, передает НСН.
В районе населенного пункта Гольмовский погибли пять украинских солдат, был уничтожен один миномет. К западу от Горловки киевские силовики потеряли 13 человек убитыми, более 20 ранены. Военнослужащие республики уничтожили танк, БМП, а также принадлежащую украинцам станцию для корректировки огня ANTPQ-48 производства США, передает ФАН.
«Огонь на поражение военной техники врага для защиты мирных жителей был открыт по приказу Верховного главнокомандующего ДНР Александра Захарченко», — добавил Басурин.
По словам командования ДНР, республиканские бойцы будут открывать огонь на поражение и при последующих попытках прорыва со стороны ВСУ под Горловкой.
Также сообщается, что из-за потерь в передовых подразделениях украинской армии под Горловкой поднялась паника. Некоторые «защитники» бегут с передовой, бросая оружие и боеприпасы.
Об этом рассказали в Дзержинском городском отделе полиции, подконтрольном Киеву. Сотрудники городского отдела полиции привлечены к розыску, по меньшей мере, 12 сбежавших военнослужащих. Некоторые из разыскиваемых украинских военных вооружены.
Согласно информации силовиков, правоохранителями города совместно с военной службой правопорядка проведены рейды в районах Фомиха, Забалка и Двенадцатая. Известно, что дезертиры мелкими группами бегут в сторону Константиновки. В результате рейда троих бойцов удалось задержать, остальные в розыске.
Глава ДНР Александр Захарченко в этой связи заявил, что Украина готовится к новому наступлению в Донбассе.
«На сегодняшний день ситуация на линии соприкосновения осложняется, судя по количеству обстрелов и попыток прощупать наши позиции, я думаю, что Украина готовится к новому наступлению», — сказал он.
Захарченко также отметил, что политика режима украинского президента Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны.
Захарченко подчеркнул, что Киев проводит геноцид по отношению к населению Донбасса, который проявляется как в ведении боевых действий против мирных граждан, так и в намеренном лишении жителей средств к существованию, а также в транспортных, экономических и финансовых блокадах.
Глава ДНР также отдельно отметил, что украинские власти перестали производить социальные выплаты местному населению. Днем ранее Басурин сообщал, что ВСУ активизировались в районе населенного пункта Южное. При этом украинские военные использовали минометы, танки и артиллерию.
«Там враг предпринял попытку силами до двух взводов атаковать наши позиции, но понес существенные потери», — добавил донецкий военный, уточнив, что украинская сторона потеряла не менее десяти военнослужащих убитыми.
Кроме того, по данным командования ДНР, украинские военные потеряли один танк и одну БМП. В Киеве, в свою очередь, указали, что в результате боестолкновения армия ДНР понесла значительные потери. В сообщении командования ВСУ говорилось, что ДНР якобы пришлось отступить.
Как сообщала пресс-служба 24-й бригады ВСУ имени короля Данила, во время противостояния погибли двое украинских военных, в том числе командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Кроме того, четыре военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Проблема мигрантов. Солдаты для России
Представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник опроверг эти заявления украинской армии.
«Украинская пропаганда взахлеб рассказывает о километрах, на которые продвинулись формирования ВСУ, отодвигая оборону военных корпусов народных республик. Однако так гладко звучит только в изложении штатных украинских пропагандистов, реальность несколько иная», — пояснил Мирошник.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заверил в готовности своих бойцов дать отпор любым по масштабам атакам Киева.
«Как бы ни пытались западные кураторы и командование боевиков Украины провести наступательные действия на Донбассе, все они заканчивались котлами и огромными потерями. Так будет и при попытке наступления. Мы готовы действовать наступательно и активно», — резюмировал военный.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
30
Источник
Похожие новости
18 мая 2018, 05:39
Проблема мигрантов. Солдаты для России
20 мая 2018, 22:39
ВСУ перебросили «Рапиры» к фронту
21 мая 2018, 18:09
Наступление или нет: что происходит в Донбассе

19 мая 2018, 14:09
Запад напугали российские горы и болота
22 мая 2018, 00:39
Российская ПВО в Сирии сбила беспилотник
22 мая 2018, 13:39
Схватить Донецк за Горловку и «затянуть петлю»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 мая 2018, 04:09
«Ставка на технологический рывок»: какие вопросы обсуждал Путин с военными и оружейниками в Сочи
21 мая 2018, 08:24
За малую цену или за чей счёт? Почему Беларусь не Австрия
17 мая 2018, 10:10
"Цусима 2.0" не за горами?
18 мая 2018, 05:39
Проблема мигрантов. Солдаты для России
17 мая 2018, 23:09
«Местные жители разобрали ботинки убитых бойцов»
19 мая 2018, 14:09
Армения: десять дней Никола Пашиняна
20 мая 2018, 09:39
Непозволительная роскошь прекраснодушия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.