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Украина готовится к информационной войне на страницах «Википедии»

16 мая 2020, 11:55  •  41 • Украина

О старых и новых информационных операциях онлайн-энциклопедии

Министерство иностранных дел Украины объявило о «начале сотрудничества» с «Википедией». И объяснило устами министра Дмитрия Кулебы: «Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте – крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из «Википедии» ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной».


Украинский МИД запускает ряд совместных с «Википедией» проектов, собираясь откорректировать в этой виртуальной энциклопедии всё, что касается отношения с Россией и Донбассом: воссоединение Крыма с Российской Федерацией, боевые действия против ДНР/ЛНР, трактовку минских договорённостей и т. д.

Что существенно: «корректироваться» будет не только украинская версия «Википедии», но и её сегменты на языках тех стран, в которых имеются украинские дипломатические представительства.

При этом лексику «Википедии» в статьях, относящихся к России, назвать нейтрально-позитивной и без украинской «коррекции» сложно.

Так, в своё время в «Вики» была удалена статья «Хронология крупнейших российских проектов». Участников бандподполья на Северном Кавказе там могут называть не террористами, а «повстанцами», «деятелями сепаратистских движений». После совершения на Украине в 2014 году государственного переворота его участники были провозглашены в «Википедии» законной властью. Статья о массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года представляет гибель людей несчастным случаем.

Описания роли советских войск в разгроме гитлеровской агрессии в английской версии «Википедии» сведены к минимуму, рассказам о действиях англо-американских войск отведено существенно больше места. О том, что на Восточном фронте воевали примерно три четверти немецко-фашистских войск, – всего одна короткая реплика. При упоминании о ковровых бомбардировках англо-американской авиацией Дрездена и других немецких городов делается приписка о том, что в международном праве подобные действия не считаются военным преступлением. Нет в англоязычной «Википедии» статей, посвящённых договорам, подписанным с Гитлером в 1938 году властями Франции и Великобритании. Мюнхенский сговор в англоязычной статье о Второй мировой войне упомянут вскользь...

На чьи деньги существует «Википедия»? Во-первых, ей жертвуют американские гиганты IT-индустрии. Во-вторых, деньги на «Википедию» поступают от далеко не всем известной организации под названием Stanton Foundation. Её основателя Фрэнк Стэнтон десятилетиями руководил одной из крупнейших в мире телерадиовещательных компаний Си-би-эс, возглавлял корпорацию RAND. В 2011 году Stanton Foundation сделала «Википедии» рекордное на тот момент разовое пожертвование в размере 3,6 млн. долларов США. И это говорит о многом.

Информационные операции на страницах «Википедии» проводятся в открытую. Специально подготовленные группы «виртуальных бойцов» из Израиля «чистят» из онлайн-энциклопедии упоминания о преступлениях против жителей Палестины. Хорватские активисты убирают данные о геноциде сербов в 1940-1944 годах. Появляются в «Википедии» и вымышленные истории. Недавно историки обнаружили там статью о... никогда не существовавшем варшавском лагере смерти (Konzentrationslager Warschau), в котором нацисты якобы уничтожили 200 тыс. поляков.

Теперь украинские бойцы информационного фронта будут стараться превратить иноязычные версии «Вики» в подобие существующего украиноязычного варианта. Тут пользователей «Википедии» ждут открытия. Так, Киевскую Русь самостийные редакторы называют украинской державой. Голод 1932-1933 годов в Советском Союзе – это геноцид украинского народа. Учинённая бандеровцами резня мирного населения на Волыни – это двусторонние этнические чистки, в которых виноваты поляки и советские партизаны. Убийца евреев Дмитрий Мирон, призывавший к геноциду, объявлен народным героем. В статье о польском селе Гута-Пеняцкая, жители которого были вырезаны боевиками запрещённой в России УПА* и украинскими полицейскими подразделениями СС, виновниками резни названы анонимные «немецкие части». В статье о «евромайдане» – ни единого упоминания о расстреле людей «неизвестными снайперами». А о Крыме и Донбассе тут можно даже не говорить...

Эта ложь будет переводиться на иностранные языки и размещаться в наиболее посещаемых версиях «Википедии», которые стали сегодня источником знаний для сотен миллионов людей по всему миру, включая школьников и студентов. Пять лет назад, в 2015 году, «Википедию» регулярно читали свыше 400 млн. уникальных интернет-пользователей.

Мировое сообщество знает сегодня два основных варианта ответа на деструктивную деятельность «Википедии» – запрет (как это сделал в 2007 году Китай) или отслеживание «вбросов» ложной информации и проведение быстрых контрправок. Ближайшее будущее покажет, какой путь будет выбран.

Фонд Стратегической Культуры

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