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Украина готовит законопроект для массового похищения граждан РФ

16 ноября 2020, 08:40  •  192 • Украина
5 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отдал на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период». Документ должен внести изменения в девять законодательных актов. Они, согласно утверждениям Киева, «приводятся к нормам Женевской конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны» от 12 августа 1949 года.
Главное в новом законопроекте — введение термина «интернирование» или, другими словами, переселение неугодных гражданских лиц противоборствующего или угрожающего национальной безопасности государства в специальные районы. Ранее такие места называли концлагерями. А «угрожающим национальной безопасности государством» Киев в первую очередь именует Россию.
Поиск данных лиц полностью делегируется Службе безопасности Украины (СБУ). Ей предписано в течение особого периода выявлять представляющих угрозу национальной безопасности граждан государств, которые угрожают нападением или осуществляют агрессию. Эти сведения передаются в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины для решения вопроса об интернировании этих людей. Следует подчеркнуть — СБУ никогда не отличалась избирательностью, зачастую служба просто гоняется за «российским следом».
В Киеве россияне и переселенцы с Донбасса организовали «ботоферму». их накрыла СБУ https://t.co/uRW7DUOjgi pic.twitter.com/NPPYZNojja
— InfoResist (@InfoResist) January 29, 2020
Еще в 2016 году в интервью каналу ВВС старший исследователь отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина подтвердила наличие в Харькове, Краматорске, Изюме и Мариуполе секретных тюрем СБУ, куда отправляли людей при малейшем намеке на лояльность России или народным республикам Донбасса.
Так, в 2017 году СБУ задержала гражданку Украины Дарью Мастикашеву, которая приехала из России в Днепропетровскую область навестить мать и сына. Впоследствии Мастикашеву обвинили в государственной измене и незаконном хранении оружия. На фотографиях, представленных ее адвокатом, были очевидны следы пыток. Суд в Днепре в конце концов решил поместить гражданку Украины под арест.
Дело Мастикашевой: СБУ убивает политзаключенную психотропными препаратами (ФОТО)

Резонансное дело Дарьи Мастикашевой, в августе текущего года похищенной СБУ и подвергаемой пыткам, на сегодня не имеет аналогов по нарушению прав человека на Украине. Стоит https://t.co/dzlVRN8KwL pic.twitter.com/4kiZhkkoKx
— FactoidBreaker (@Factoid_Breaker) December 2, 2017
При этом вина Мастикашевой так и не была доказана. В итоге женщина попала в списки на обмен и была освобождена в декабре 2019 года.
В декабре 2018 года сотрудники СБУ провели обыски в Полтаве в помещениях членов русскоязычной общины — координатора Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников (ВКСОРС) Сергея Проваторова, историка Юрия Погоды, поэта и публициста Виктора Шестакова (руководителя русской общины Полтавской области). Впоследствии против них были возбуждены уголовные дела по статье 110-й Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
В мае 2019 года СБУ провела обыск у руководителя Закарпатского областного общества «Русь» Владимира Салтыкова. Были изъяты мобильные средства связи и персональная компьютерная техника.
В целом проект закона довольно полно раскрывает порядок перевозки и обеспечения интернированных лиц и военнопленных. Однако в нем имеется существенный изъян — отсутствуют положения, касающиеся их прав и свобод, гарантированных Конвенцией о защите прав человека. Это практически гарантированно ведет к неправомерным действиям в отношении интернируемых лиц со стороны украинских силовиков.
К примеру, перевозка интернированных должна быть организована силами «Украинской железной дороги» в вагонах плацкартного типа. При этом аренда одного вагона стоит более 150 тыс. рублей (55 тысяч гривен). Учитывая уровень коррупции на Украине, это создает повод использовать средства доставки подешевле и без какого-либо комфорта.
Более того, расходы на содержание одного интернированного предусматриваются до 5300 рублей (1900 гривен) в месяц. В это входит питание, обеспечение медицинских и жилищно-коммунальных услуг, связи, а также культурно-досуговые мероприятия. Естественно, что на такие деньги тяжело обеспечить даже нормальное питание, не говоря уж о чем-либо еще.
Предусматривается и «выплата заработной платы» в размере до 25 тыс. рублей (около 9 000 гривен). С учетом того, что не защищены никакие права интернированных, эти деньги могут попросту отнять силовики.
«Изъяны» в области прав человека на Украине достаточно полно описано в докладе МИД РФ. В частности, отмечено, что специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о пытках Нильс Мельцер, посетив Украину в 2018 году, указал, что применение сотрудниками правоохранительных органов и СБУ пыток и насилия в отношении задержанных носит «структурный характер» и как правило остается безнаказанным.
На Украине с 17 марта 2014 года продолжает действовать «особый период», который начался после событий в Донбассе и Крыму. Его никто не отменял, поэтому сразу же после вступления в силу закона об интернировании (предварительно — 1 января 2021 года) нормы, прописанные в нем, могут свободно применяться к россиянам, а также жителям ДНР и ЛНР. Еще в 2018 году Верховная рада в законе «О деоккупации Донбасса» официально объявила Россию «страной-агрессором», а всех госслужащих ДНР и ЛНР — «оккупационными администрациями».
Украинские силовики смогут, ссылаясь на нормы международного права (например, на Женевскую конвенцию (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 года) и местное законодательство, осуществлять задержание любых русскоязычных граждан с дальнейшим интернированием их в специальные лагеря. Фактически это поставит россиян на Украине в положение заложников.
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Необходимо отметить, что российские граждане совершают около 2,5 млн поездок в год на украинскую территорию, в том числе через пункты пропуска на линии соприкосновения сторон.
В настоящий момент на Украине под арестом находится уже более 300 граждан России. В основном их обвиняют в попытках нарушить территориальную целостность Украины и подготовке терактов.
Киев начал предвзято относиться к гражданам России в 2014 году и не изменил своей позиции до сих пор. Так, в июле 2020 года двое граждан России были арестованы по подозрению в работе на российские спецслужбы и подготовке серии тяжких преступлений.
9 ноября 2020 года при пересечении границы Службой безопасности Украины задержан руководитель управления транспорта и авиации государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» Николай Федорян. Украинские власти предъявили ему обвинение в государственной измене.
#EprostirInfo (Подозреваемый в госизмене экс-сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян арестован)детальніше на сайті Європростір - https://t.co/Zrbreufxua pic.twitter.com/5wZovr8azw
— Євро Простір (@EprostirInfo) November 9, 2020
На украинскую территорию Федорян выезжал регулярно, чтобы посещать своих родителей, однако арестован был только на днях.
Представляется вероятным, что новый законопроект продвигается в связи с подготовкой к возвращению Донбасса. Провести ее официальный Киев может по двум сценариям, и оба требуют непосредственной поддержки Вашингтона.
Первый сценарий предполагает реализацию предложенного 5 ноября плана действий. Согласно ему, конечным этапом является проведение в Донецкой и Луганской Народных Республиках выборов по украинским законам и под присмотром ОБСЕ в первой половине 2021 года.
В случае неудачи планируется силовой захват Донбасса.
В пользу данной версии говорит тот факт, что проект закона был разработан по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Украины.
С учетом того, что граждане народных республик активно получают паспорта Российской Федерации, продвигаемые Киевом изменения в законодательстве позволят принудительно переселить нелояльных граждан с территории Донбасса в специальные лагеря на западе Украины для «перевоспитания». Едва ли методы СБУ будут гуманными в случае сопротивления. Освободившиеся территории, скорее всего, будут отданы «благонадежным» переселенцам.
Таким образом, принятие законопроекта создает предпосылки для нарушения прав российских граждан, а также всего русскоязычного населения Украины. Прикрываясь приведением законодательства в соответствие с международными нормами, Киев готовится к перемещению жителей Юго-Востока в специальные лагеря и силовому сценарию возвращения Донбасса.
Кроме того, руководство Украины способно использовать приезжающих в страну россиян в качестве заложников, чтобы диктовать Москве те или иные условия. Удастся ли украинским чиновником реализовать свои интересы таким образом — вопрос спорный. Однако положение россиян на Украине и всех русскоязычных украинцев в такой ситуации едва ли можно назвать безопасным.
Автор: ЦНПЧ

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