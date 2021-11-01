Украина готовит войну с Россией. Сценарий боёв обозначен

Украина готовит войну с Россией. Об этом проговорился глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он даже обозначил сценарий боёв. И дело вовсе не в стремлении "вернуть" Крым.

По мнению Витренко, отсутствие перекачки русского газа через территорию Незалежной "увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями". Эти слова произнесены главой "Нафтогаза" в интервью изданию Financial Times.

Украина готовит войну с Россией, и Юрий Витренко даже обозначил некий сценарий боёв. Виной всему "Северный поток - 2". После его запуска у Москвы больше нет "сдерживающего фактора", а потому Украине грозит "вторжение" со стороны России.

"Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. Украина выступает против запуска "Северного потока - 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию.

Однако в Кремле неоднократно подчёркивали: "Северный поток - 2" - проект исключительно коммерческий. Глава "Газпрома" Алексей Миллер объяснял, что и после истечения текущего контракта с Киевом, то есть после 2024 года, возможно сохранить транзит газа через территорию Украины, если состояние украинской ГТС это позволит с технической стороны и сам транзит будет целесообразен со стороны экономической.

Политика на мясорубках

Тем временем, советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович обещал России мясорубку и большие потери. Именно такие формулировки он использовал, прогнозируя войну.

Арестович уверен: русская армия не сможет победить украинскую, если случится полномасштабное вооружённое противостояние.

Это будет страшная мясорубка. <…> Они (армия России - ред.) получат огромные военные потери техники и личного состава, - заявил Арестович.

В эфире телеканала "Украина 24" он добавил, что Киеву тоже весело не будет, однако, по мнению советника главы офиса Зеленского, Москва не сможет военным путём "решить свои политические задачи". Для Украины в данном случае экономические потери страшнее, чем военные. Никаких аргументов, чтобы подкрепить сказанное, Алексей Арестович не привёл.

Досье

После политического переворота 2013-2014 годов Украина стала именовать Россию "страной-агрессором", причём не только на уровне риторики, но и в официальных документах. Причиной стал выбор жителей Крыма, которые в марте 2014 года демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев всё ещё верит, что может вернуть себе территории. По всей видимости, эта вера политически выгоднее, чем выстраивание отношенией с Россией.

Вопрос Донбасса также остаётся спорным. В том же 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости, образовав Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.