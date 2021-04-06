Украина готовит вооружённую провокацию: "Мы помним, что обещалось безумному Саакашвили"

Перемещения украинской боевой силы и техники на Восток явно говорят о том, что Киев готовит вооружённую провокацию против России. Так считает наблюдающий за ситуацией в Донбассе военный эксперт Юрий Котенок. Он добавил, что киевские власти очень рассчитывают на помощь США, но... "мы помним, что обещалось безумному Саакашвили".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о тревоге из-за возросшей военной активности России у границ Украины. Однако на самом деле есть многочисленные свидетельства переброски американцами военной техники на Украину. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, Украина готовит вооружённую провокацию.

"Украина подтягивает в район зоны боевых действий в Донбассе живую силу, технику и вооружение, - сообщил военкор в беседе с Царьградом. - Они пытаются маскировать некоторые действия, но логистику такого масштаба уже не скроешь". Что касается поддержки киевского режима извне, то, добавил Котенок, действительно зафиксировано участившееся авиасообщение между военными базами США непосредственно на территории США и в Европе. Также действует и турецкий воздушный коридор.

Всё это вызывает тревожные ассоциации, но я хочу сказать, что здесь основной упор Киева делается за заявление Байдена, который по телефону поддержал Зеленского. Мы помним, что обещалось безумному Саакашвили, который совершил провокацию в Цхинвале. И что на самом деле из этого вышло,

- отметил журналист.

Котенок считает, что из-за сложившейся ситуации Европа очень сильно нервничает, поскольку украинская провокация нацелена на срыв завершения строительства "Северного потока - 2".

"Разумеется, немцы против такого сценария, потому что это непосредственно бьёт по немецкому бизнесу", - пояснил наш собеседник. Он добавил, что Европа, затаив дыхание, смотрит за теми "самоубийственными шагами", которые продолжает предпринимать киевский режим.