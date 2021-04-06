Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Главная / Политика

Украина готовит вооружённую провокацию: "Мы помним, что обещалось безумному Саакашвили"

06 апреля 2021, 14:20  •  170 • Политика
Перемещения украинской боевой силы и техники на Восток явно говорят о том, что Киев готовит вооружённую провокацию против России. Так считает наблюдающий за ситуацией в Донбассе военный эксперт Юрий Котенок. Он добавил, что киевские власти очень рассчитывают на помощь США, но... "мы помним, что обещалось безумному Саакашвили".
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о тревоге из-за возросшей военной активности России у границ Украины. Однако на самом деле есть многочисленные свидетельства переброски американцами военной техники на Украину. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, Украина готовит вооружённую провокацию.
"Украина подтягивает в район зоны боевых действий в Донбассе живую силу, технику и вооружение, - сообщил военкор в беседе с Царьградом. - Они пытаются маскировать некоторые действия, но логистику такого масштаба уже не скроешь". Что касается поддержки киевского режима извне, то, добавил Котенок, действительно зафиксировано участившееся авиасообщение между военными базами США непосредственно на территории США и в Европе. Также действует и турецкий воздушный коридор.
Всё это вызывает тревожные ассоциации, но я хочу сказать, что здесь основной упор Киева делается за заявление Байдена, который по телефону поддержал Зеленского. Мы помним, что обещалось безумному Саакашвили, который совершил провокацию в Цхинвале. И что на самом деле из этого вышло,
- отметил журналист.
Котенок считает, что из-за сложившейся ситуации Европа очень сильно нервничает, поскольку украинская провокация нацелена на срыв завершения строительства "Северного потока - 2".
"Разумеется, немцы против такого сценария, потому что это непосредственно бьёт по немецкому бизнесу", - пояснил наш собеседник. Он добавил, что Европа, затаив дыхание, смотрит за теми "самоубийственными шагами", которые продолжает предпринимать киевский режим.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за "самоволку"
06 апреля 2021, 07:00
Украина заявила о потере доверия к Белоруссии и отказалась ехать на встречу ТКГ
06 апреля 2021, 12:30
В "Эхе Москвы" поглумились над погибшим в Донбассе мальчиком. На государственные деньги
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "тре...
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полу...
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
04 апреля 2021, 00:00
Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяснять почему"
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.