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Украина готовит в августе новую провокацию против Крыма: Депутат предупредил о "тупике"

28 июля 2021, 02:15  •  36 • Политика
Украина готовит новую провокацию против Крыма и России в августе, предупредил депутат Госдумы Константин Затулин. "Может завести окончательно в тупик российско-украинские отношения", - отметил парламентарий.
Киев готовит в августе новую провокацию против Крыма, которая заведёт отношения России с Украиной в тупик. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы Константин Затулин на конференции "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины".
Речь идёт о запланированном на 23 августа запуске международной площадки "Крымская платформа", целью которой является "возвращение" Крыма в состав Украины. Инициатива принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Крымская платформа" – очевидная провокация, которая может завести окончательно в тупик российско-украинские отношения,
- считает Константин Затулин.
Он подчеркнул, что ни один здравомыслящий человек в Крыму не может представить себе ситуацию, при которой Россия вдруг откажется от признания волеизъявления жителей полуострова, проголосовавших за возвращение в родную гавань. Также трудно представить крымчанина, желающего возвращения в Украину, учитывая, что Незалежная относилась к полуострову, как к своей колонии, и то, как Крым изменился после воссоединения с Россией.
Можно сравнить, что сделала Украина и Россия для Крыма – новые школы, мост, трасса "Таврида". Невозможно себе представить, что люди на полуострове предпочли бы нахождение в составе Украины,
- цитирует Nation News слова парламентария.

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