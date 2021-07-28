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Украина готовит в августе новую провокацию против Крыма: Депутат предупредил о "тупике"
28 июля 2021, 02:15 • 36 • Политика
Украина готовит новую провокацию против Крыма и России в августе, предупредил депутат Госдумы Константин Затулин. "Может завести окончательно в тупик российско-украинские отношения", - отметил парламентарий.
Киев готовит в августе новую провокацию против Крыма, которая заведёт отношения России с Украиной в тупик. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы Константин Затулин на конференции "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины".
Речь идёт о запланированном на 23 августа запуске международной площадки "Крымская платформа", целью которой является "возвращение" Крыма в состав Украины. Инициатива принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- считает Константин Затулин.
Он подчеркнул, что ни один здравомыслящий человек в Крыму не может представить себе ситуацию, при которой Россия вдруг откажется от признания волеизъявления жителей полуострова, проголосовавших за возвращение в родную гавань. Также трудно представить крымчанина, желающего возвращения в Украину, учитывая, что Незалежная относилась к полуострову, как к своей колонии, и то, как Крым изменился после воссоединения с Россией.
- цитирует Nation News слова парламентария.
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