Украина готовит удар по Донбассу? Сценарий силового захвата может обернуться расширением Империи

Автор:

Алексей Сахаров

Эксперты считают, что силовой сценарий в Донбассе более чем реален. Начиная с 2014 года в регионе продолжается многолетний вооружённый конфликт, который то разгорается, то его интенсивность немного снижается. Говорить о мире на этой земле пока не приходится.

Заставляет тревожиться тот факт, что украинские военные специалисты были наблюдателями во время конфликта в Нагорном Карабахе. Их было немного, но все – офицеры в немалых чинах, и их явно вдохновило то развитие событий, которое в Карабахе обеспечил Азербайджан – разумеется, с помощью Турции. Например, киевские военспецы, наблюдавшие за конфликтом в Карабахе, увидели, насколько эффективно было задействовано небо. У Донецка при этом нет своей авиации, как не было её у Арцаха, и спецы ВСУ посмотрели, что война будущего – она работает. А будущее в таких локальных конфликтах – за применением малой авиации, уверен военкор Семён Пегов.

Азербайджан как пример для Украины?

"Азербайджан стал первым относительно успешным кейсом попытки возврата территорий на постсоветском пространстве. Мы прекрасно помним 08.08.08, когда аналогичная попытка Грузии закончилась провалом. Сейчас Баку создал прецедент для других стран, когда пересмотр итогов 1990-х стал возможен. Параллельно ситуация развивается в Приднестровье, Грузия, опять же под натовским присмотром, подумает о реванше, и Украина – как тесно связанная по антироссийской риторике с Грузией и Азербайджаном – планирует ковать, "пока горячо", - рассказал Царьграду военкор.

Иными словами, на Украине поняли, что "война дронов" может быть успешной и эффективной. Вдохновил их пример того, как удавалось переломить ситуацию на линии соприкосновения, задействовав турецкие и израильские дроны, в том числе "камикадзе". У нынешних украинских властей давние связи что с Анкарой, что с Баку – и, кстати, с Тбилиси и Ереваном, где тоже неспокойно. Опыт локальных конфликтов с участием этих стран искренне считают применимым и на Украине.

"Следующий тур турецко-украинской атаки по Донбассу, исходя из времени проведения работ по модернизации, будет в конце 2021 года", – подтвердил в эфире канала "Рой ТВ" доктор военных наук, полковник запаса Константин Сивков. Эксперт напомнил, что к тому времени Анкара проведёт модернизацию своих беспилотников, и они запросто могут оказаться в Донбассе – вместе с турецкими специалистами.

И международные связи

Израильско-украинские связи ещё теснее, чем украино-турецкие. У Израиля есть беспилотники "Гайдроп", которые также показали в Карабахе свою эффективность. В свою очередь, у Киева есть такой переговорщик, как Игорь Коломойский, известный своими связями с Израилем. Это значит, что переговоры о закупке дронов имеют высокие шансы на успех.

Кроме Коломойского, Киев надеется на дипломатический талант самого Владимира Зеленского. Президент Украины при каждом вояже за рубеж пытается использовать личное обаяние, чтобы иметь позже возможности дипломатических манёвров. Но Зеленскому должно быть обидно и неуютно, когда ему приходится вступать в переговоры с такими матёрыми асами дипломатии, как канцлерин Меркель или премьер Израиля Биньямин Нетаньяху: эти съедят и не заметят. С Зеленским они разговаривают исключительно потому, что он номинальный глава государства, которое может стать базой для агрессии против России или Донбасса: в республиках ранее неоднократно заявляли, что видят собственное будущее только в составе России или, во всяком случае, в тесном контакте с Москвой.

Угрозы над Донбассом?

Между тем в Совете безопасности ООН тоже понимают угрозы, нависшие над Донбассом. В СБ ООН рассказали, что в ближайшее время должна состояться встреча по "формуле Арриа", посвящённая исполнению минского пакета мер от 2015 года. Ожидается, что во встрече примут участие полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Напомним, минский комплекс мер подразумевает последовательный план прекращения военного конфликта в регионе, но этот комплекс мер давно перестал устраивать официальный Киев – а точнее, тех, кто сейчас занят внешним управлением Украиной.

Увы, заседание было фактически сорвано. Киевские представители инициировали отказ от переговоров. В этом их поддержали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Эстонии, Бельгии. Инициатором отмены встречи стал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В ЛНР и ДНР заверили, что всё равно выступят на встрече в дистанционном формате по видеосвязи. Впрочем, на момент публикации статьи судьба заседания всё ещё оставалась непонятной: встреча должна была начаться в 18:00 по времени Москвы.

Позиция Москвы, равно как и позиция ЛНР и ДНР, осталась неизменной: прописанные в Минске меры альтернативы не имеют, план выверен, и он должен сработать. В Киеве всё громче заявляют о своём несогласии с этим комплексом мер и раз за разом предлагают разные "прочтения" и "толкования" документов.

Фото: Alexander Rekun/globallookpress

Так что же – готовиться к войне?

Значит ли это, что России следует готовиться к полномасштабной войне в Донбассе? Увы, скорее всего да. Сейчас Москва пытается сдержать развитие конфликта всеми доступными дипломатическими мерами, посылая тем временем в исстрадавшиеся республики один за другим караваны с гуманитарной помощью. И похоже, что в мирном решении проблемы заинтересованы только в Кремле. Но и из Москвы уже доносятся гневные окрики: терпению приходит конец. Как заявил на днях политик Владимир Жириновский, известный своим лояльным отношением к Донбассу, Россия может включить в свой состав до 80% территорий нынешней Украины: имеет полное право. При этом Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно – это будет новое государство, которое имеет шансы попасть и в ЕС, и в НАТО. Остальные территории нужно вернуть в Россию, заявил эпатажный политик. А в самой России вернуть звание "Императорский" – добавил Жириновский.

"В 2021 году Россия отметит 300-летие провозглашения Империи по результатам Ништадтского мира. Мы предлагаем по этому случаю ввести звание "Императорский" и присваивать его старейшим и важнейшим организациям в России. В первую очередь, Московскому университету, который будет именоваться Московским императорским университетом. И Большому театру, который станет Большим императорским театром", – заявил политик.

"Императорский" будет пустым звуком, если не будет Империи. Тот же Жириновский постоянно предлагает вернуть России окрестные территории, ставшие после распада СССР отдельными независимыми государствами. Что это, как не возвращение Империи?