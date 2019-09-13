|
Украина готовит списки для следующего обмена удерживаемыми лицами
13 сентября 2019, 11:54 • 53 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время составляются списки и ожидается следующий этап освобождения удерживаемых лиц.
©president.gov.ua
Об этом сообщает «Громадське».
«Сейчас мы готовим другие списки и ждём следующий этап обмена», — сказал он.
Ранее Зеленский встретился с вернувшимися из России украинскими моряками и заявил, что операция по возвращению украинцев из России была сверхсложной.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что состоявшемуся 7 сентября обмену удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» предшествовала «огромная скрупулёзная подготовительная работа».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 сентября 2019, 06:54
|
07 сентября 2019, 09:54
|
09 сентября 2019, 10:39
|
07 сентября 2019, 06:39
|
09 сентября 2019, 16:54
|
11 сентября 2019, 08:09
|
08 сентября 2019, 21:39