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Украина готовит собственную армию "киборгов"

15 мая 2021, 11:40  •  108 • Политика
Украина готовит собственную армию "киборгов". Так, Владимир Зеленский выступил с инициативой сформировать новый род войск ВСУ. Речь о киберподразделениях.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Незалежной может вскоре появиться новый род войск.
По его словам, с данной инициативой выступил глава государства Владимир Зеленский. Притом речь идёт о формировании киберподразделений.
В комментарии для канала "Украина" Данилов подчеркнул, что президент намерен в скором времени выпустить соответствующее распоряжение.
Вопрос об этом нововведении поднимался в рамках закрытого совещания с членами совета. Все участники, которые были на встрече, - 21 человек - выступили в поддержку создания кибервойск.
На повестке заседания также стояла тема биологической безопасности и ещё шесть вопросов, добавил секретарь СНБО.
Напомним, на линии соприкосновения в Донбассе в настоящее время наблюдается обострение. Представители руководства ДНР и ЛНР возлагают ответственность за эскалацию на Киев.

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