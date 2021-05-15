Украина готовит собственную армию "киборгов". Так, Владимир Зеленский выступил с инициативой сформировать новый род войск ВСУ. Речь о киберподразделениях.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Незалежной может вскоре появиться новый род войск.

По его словам, с данной инициативой выступил глава государства Владимир Зеленский. Притом речь идёт о формировании киберподразделений.

В комментарии для канала "Украина" Данилов подчеркнул, что президент намерен в скором времени выпустить соответствующее распоряжение.

Вопрос об этом нововведении поднимался в рамках закрытого совещания с членами совета. Все участники, которые были на встрече, - 21 человек - выступили в поддержку создания кибервойск.

На повестке заседания также стояла тема биологической безопасности и ещё шесть вопросов, добавил секретарь СНБО.

Напомним, на линии соприкосновения в Донбассе в настоящее время наблюдается обострение. Представители руководства ДНР и ЛНР возлагают ответственность за эскалацию на Киев.