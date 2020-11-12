Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева

Россия проиграла в Карабахе, а скоро может проиграть и Украине в Донбассе. По крайней мере так утверждает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

Свои выводы он строит на том, что конфликт в Карабахе показал важность наличия противотанковых ракетных комплексов третьего поколения и ударных дронов. По словам "эксперта", у Украины всё это есть, а у России - нет. В связи с этим он предсказывает "горькие сюрпризы".

"Ни барражирующих боеприпасов, ни ударных БПЛА в российской армии пока нет, хотя вся военная практика последних лет вопиет об их необходимости", - цитируют "Ведомости" слова Макиенко.

Он подчеркнул, что украинская армия уже не та, что попала в котлы в Иловайске и Дебальцеве. Теперь она якобы более подготовлена и намного лучше вооружена. В частности, "эксперт" указал на переговоры Украины с Турцией о закупке дронов Bayraktar, которые Азербайджан активно применял в Карабахе.

Впрочем, разоблачить каждое из заявлений "эксперта" довольно легко. Начать можно с того, что для борьбы с ударными дронами не нужны собственные ударные дроны. Самым эффективным средством борьбы с БПЛА являются средства радиоэлектронного подавления и ракетно-пушечные комплексы. И того и другого у России в достатке, а об их достоинствах постоянно пишет западная пресса.

Также следует разобрать заявление о наличии у Украины ракетных комплексов третьего поколения и ударных дронов. Под первыми, вероятно, имеются в виду "Джавелины", которые Киев выпрашивал у Вашингтона несколько лет, а когда всё-таки получил ограниченную партию, не смог использовать из-за американского запрета.

Что до беспилотников, то Украина действительно вела какие-то переговоры с Турцией об их покупке. Однако учитывая то, что у Киева нет денег даже на закупку техники собственного производства, маловероятно, что турецкие БПЛА будут куплены в большом количестве, если вообще хоть в каком-то.

Кроме того, сомнительным выглядит тезис о проигрыше России в Карабахе. Наоборот, большинство экспертов приписывают победу именно Москве. Россия получила значительное военное присутствие в регионе, в Армении вот-вот растерзают антироссийского премьера, а все затраты на войну легли на плечи Турции, высказывает мнение политолог Руслан Осташко.