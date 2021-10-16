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Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55 • 22 • Политика
На Украине рассказали о девяти сценариях войны с Россией. Политолог услышал в этом намёк на провокацию. "Я бы не исключал, что какую-то "маленькую победоносную войну" с точки зрения информационной пиар-кампании", - отметил он.
В Киеве разработали девять сценариев нападения России на Украину, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Украинский политолог Кирилл Молчанов увидел в этом намёк на новые военные провокации Киева против Москвы.
Эксперт указал, что реальная угроза вторжения России на Украину была лишь в 2014 году. Сейчас Москве это не нужно. Кремль готовится к запуску газопровода "Северный поток - 2"и ведёт переговоры с США о стратегической стабильности. Какие-то агрессивные действия России сейчас просто ни к чему. Зато Украина вполне может пойти на провокацию, чтобы отвлечь население от социальных проблем.
- отметил украинский политолог.
Он напомнил, что предыдущий глава Украины Пётр Порошенко уже пытался провернуть нечто подобное. Речь идёт об инциденте в Керченском проливе, когда украинские корабли попытались без разрешения пересечь границу России. Порошенко использовал инцидент, чтобы ввести в стране военное положение и перенести выборы главы государства.
- цитирует Nation News слова Кирилла Молчанова.
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