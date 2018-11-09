Украина готовит провокацию в Азовском море, чтобы обвинить в этом Россию

Руководство Службы безопасности Украины готовит в Азовском море масштабные провокации. Власти Украины не остановятся ни перед чем, даже если придется утопить несколько иностранных кораблей. Об этом сегодня заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности, и на этом фоне – попытки вооруженного вторжения с моря на территорию Республики, - сказал Басурин.

Он подчеркнул, что спецслужбы Киева рассматривают варианты «вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного». Отмечается, что провокации готовятся на первую половину 2019 года.

- Эта провокация вполне реальна, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - И может быть осуществлена имеющимися силами и средствами ВМС Украины. - В ДНР ожидали провокации незалежной перед выборами, которые могут быть и в день голосования 11 ноября.