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Украина готовит провокацию на переговорах Путина и Байдена? Эксперты предупредили о "манёврах"

30 декабря 2021, 19:25  •  236 • Политика
Украина может устроить провокацию на переговорах Путина и Байдена по гарантиям безопасности. "Снова корыто какое-нибудь заблудится у берегов Крыма. Начнёт обстрел Донецка. Предсказать невозможно", - предупредил о планах Киева журналист и политолог Сергей Карнаухов.
Во время переговоров России и США по гарантиям безопасности Украина может попытаться устроить провокацию с целью сорвать переговорный процесс. Об этом предупредили медиаэксперт Анатолий Шарий и журналист и политолог Сергей Карнаухов.
Сообщается, что в Киеве очень обеспокоены тем, что на переговорах президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена стороны договорятся об отказе от принятия Украины в НАТО. Если это произойдёт, то Незалежная лишится единственного своего вектора развития.
А потому нельзя исключать, что на Банковой сегодня обсуждают манёвры - на случай, если всё пойдёт не по их плану,
- пишет Telegram-канал "Шарий.net".
Отмечается, что речь о манёврах в прямом смысле этого слова. Во время телефонных переговоров главы США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Азовском море очень странно маневрировало украинское судно "Донбасс".
Шарий прав. Во время разговора Путина и Байдена Украина может что угодно сделать. Снова корыто какое-нибудь заблудится у берегов Крыма. Начнёт обстрел Донецка. Предсказать невозможно…
- соглашается с такой оценкой ситуации Сергей Карнаухов в своём Telegram-канале.

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