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Украина готовит против России санкции за полеты над Крымом

27 января 2021, 14:05  •  79 • Политика
Фото: pixabay.com
Незалежная намерена ввести ограничения против ряда авиакомпаний
Правительство Незалежной намерено вынести на рассмотрение СНБО возможность введения ряда ограничений против российских компаний, оказывающих услуги по авиаперевозкам. Проект соответствующего документа попал в распоряжение СМИ.
По информации источника, в кабмине намерены предложить СНБО рассмотреть возможность применить по отношению к российским юридическим лицам трехлетний запрет на полеты над территорией Незалежной за использование воздушной зоны Крыма, который, по мнению украинской стороны, является "временно оккупированной территорией".
Ограничения намерены ввести к ряду региональных компаний, в том числе в отношении красноярского АО "Красавиа" и сыктывкарского "Комиавиатранса". Всего в перечне фигурируют названия 13 юридических лиц.
Правительство Украины также рассматривает вариант применения санкций в виде полной остановки полетов дамасской авиакомпании Sham Wing Airlines, передает "Интерфакс".
Ранее украинская делегация провалила попытку ограничить полномочия представителей России в ПАСЕ. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам мониторинга выступил за подтверждения полномочий российской стороны в полном объеме.

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