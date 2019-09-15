Украина готовит предложения "по облегченной жизни" жителям Донбасса с помощью "радио и телевидения"

Стало известно о том, что глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев в настоящее время занимается подготовкой пакета предложений для "облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса". Информацию об этом передает издание Hromadske. Ранее Nation News сообщал, что Пристайко заявлял, что Киев не будет рассматривать никакой возможности предоставления полной амнистии участникам гражданской войны на Украине в рамках переговоров о выполнении минских соглашений.

Сейчас же Пристайко заявил, что украинский лидер собирается окончательно решить ситуацию с конфликтом на Донбассе. И, по словам министра, украинская сторона готова упростить жизнь людям.

"Для этого надо возможности, чтобы люди видели украинское радио и телевидение, - цитирует Hromadske Пристайко. - Это тот пакет, которым мы готовим".

Он подчеркнул, что украинская сторона хочет показать, чем отличается от предыдущего правительства.