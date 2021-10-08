Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе: Купила ледокол в Британии - источник

Эксперты считают, что Украина купила у Британии ледокол для Азовского моря, чтобы устроить новую провокацию в Керченском проливе.

Авторы Telegram-канала "Кремлёвская прачка" обратили внимание, что Украина получила "идеальное судно для провокаций в Керченском проливе - ледокол "James Clark Ross".

Как указали эксперты, Азовское море зимой сковывает льдом, и украинские порты оказываются заблокированы. Однако теперь Украина сможет под этим предлогом направить в Азовское море ледокол через Керченский пролив.

Будет ли ледокол проходить официально или опять попытается прорваться под мостом по беспределу, игнорируя все запросы и предупреждения? Конечно, если Киев решится на такой шаг, экипажу не позавидуешь,

- рассуждают авторы канала.

Эксперты отметили, что Великобритания продала Украине "James Clark Ross" в два раза дешевле, чем он был выставлен на продажу.

"К чему бы такая щедрость? Думаю, все догадались. Ждём очередную провокацию под скрытым командованием британцев",

- отметили авторы.