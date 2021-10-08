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Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе: Купила ледокол в Британии - источник
08 октября 2021, 17:55 • 124 • Политика
Эксперты считают, что Украина купила у Британии ледокол для Азовского моря, чтобы устроить новую провокацию в Керченском проливе.
Авторы Telegram-канала "Кремлёвская прачка" обратили внимание, что Украина получила "идеальное судно для провокаций в Керченском проливе - ледокол "James Clark Ross".
Как указали эксперты, Азовское море зимой сковывает льдом, и украинские порты оказываются заблокированы. Однако теперь Украина сможет под этим предлогом направить в Азовское море ледокол через Керченский пролив.
- рассуждают авторы канала.
Эксперты отметили, что Великобритания продала Украине "James Clark Ross" в два раза дешевле, чем он был выставлен на продажу.
"К чему бы такая щедрость? Думаю, все догадались. Ждём очередную провокацию под скрытым командованием британцев",
- отметили авторы.
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