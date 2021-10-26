Украина готовит наступление? ВСУ попытались захватить населенный пункт на линии фронта в Донбассе

Украинские силовики попытались занять Старомарьевку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает МИД ДНР.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили попытку захвата Старомарьевки на линии соприкосновения в Донбассе, что является грубым нарушением Минских договорённостей. О новом акте украинской агрессии рассказали в пресс-службе МИД ДНР.

Сообщается, что инцидент произошёл в понедельник, 25 октября. Украинские вооружённые формирования попытались занять населённый пункт Старомарьевка в Тельмановском районе, что расположен на линии соприкосновения сторон.

Напомним, что украинская сторона за 7 лет конфликта в Донбассе не только не выполнила ни один из пунктов Минских соглашений, но и активно и регулярно их нарушает. Также из Киева регулярно звучат заявления об отказе от мирных договорённостей.