Украина готовит наступление на Донбасс весной. Вассерман рассказал, кто стоит за Киевом

Украина готовит широкомасштабное наступление на Донбасс этой весной, отметил Анатолий Вассерман, ссылаясь на экспертов. Российский публицист рассказал, кто стоит за Киевом.

Вассерман напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе. При этом туда же выдвинулись турецкие военные консультанты.

По мнению публициста, их задача - оценить работу турецких беспилотников "Байрактар", которые закупила Украина. Эти БПЛА ранее успешно использовались армией Азербайджана против Вооружённых сил Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе. Беспилотники способны нести до четырёх ракет и дежурить в воздухе весь день или всю ночь. А скорость их атаки настолько высокая, что некоторые системы ПВО не успевают среагировать.

Специалисты открытым текстом предсказывают крупномасштабное наступление на Донбасс уже весной. Либо по холоду, до начала распутицы, либо как только земля немного подсохнет, - пишет Вассерман на сайте РЕН ТВ.

Публицист отметил, что помимо Турции за спиной Украины также стоят США, которые хотят с помощью войны отвлечь американцев от внутренних проблем.

Впрочем, Вассерман уверен, что, несмотря на поддержку зарубежных партнёров, украинское командование всё равно обеспечит своим солдатам попадание под массированный огонь или в очередной "котёл".