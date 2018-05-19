Украина готовит Донбассу «хорватский вариант»

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал о трех возможных вариантах возвращения Донбасса Украине.

По его словам, самый быстрый вариант для достижения мира – это сдаться и распустить армию, но наступивший мир и покой не продлятся долго.

Военный путь Грымчак считает маловероятным по ряду причин. Еще ранее он заявлял о том, что украинская армия способна «вернуть» территории самопровозглашенных республик за две недели. Однако уже тогда он называл такой сценарий «наименее вероятным».

Наконец, приоритетным политик считает способ, предложенный президентом Порошенко – «введение миротворцев и международной администрации, затем передача этих территорий под контроль Украины». Замминистра считает такой вариант оптимальным и называет его «хорватским» по аналогии с Восточной Славонией (сербской территорией в Хорватии) в период войны на Балканах, куда также были введены миротворцы на фоне вывода иностранных войск.

«Если на оккупированную территорию будут заходить миротворцы, они зайдут на всю территорию. И прежде всего, выйдут на российско-украинскую границу – для того, чтобы предотвратить перемещение вооружения, наемников, военнослужащих РФ и тому подобное»,

— рассказал Грымчак в интервью украинскому «Обозревателю».

На вопрос о том, как на нахождение миротворцев на границе России отреагирует российский президент, замминистра ответил, что это предложение, которое «в свое время вышло от президента Петра Порошенко», поддержал весь мир, поэтому Владимиру Путину «придется смириться».

«Насколько мне известно, на сегодня около 40 стран уже готовы отправить воинский контингент в зону конфликта. То есть, это один из реальных планов выхода из ситуации», – подчеркнул Грымчак.

Он также сказал о необходимости вывести с территории Донбасса российские войска, которые якобы там находятся с 2014 года, противодействуя силам ВСУ. При этом Грымчак процитировал фразу постоянного представителя США в НАТО Курта Волкера. «Напомню слова господина Волкера: «Если Россия все же примет решение о том, что она выходит из украинского Донбасса, мы готовы им в этом помочь. Если нет, то мы гарантируем те неприятности, которые будут дальше усиливаться».

В конце интервью Грымчак также выразил готовность рассмотреть другие сценарии возвращения Донбасса, которые он не видит.

Президент Порошенко действительно обсуждает вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс с главами европейских стран. Так, 10 мая в ходе рабочей поездки в Германию президент Украины заявил, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержали киевский вариант миссии ООН в Донбассе.

«Мы подчеркиваем, что компонент безопасности минских соглашений невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии в оккупированном украинском Донбассе, — передает ФАН слова Порошенко. — Канцлер Германии и президент Франции поддержали эту позицию Украины точно так же, как это сделали наши американские партнеры».

В то же время Россия как гарант минских соглашений неоднократно напоминала, что миротворческую миссию ООН можно ввести в Донбасс только с согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это условие прописано в договоре по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

В середине апреля о собственном плане по возвращению Донбасса Украине также рассказал глава МВД Арсен Аваков. Этому «документу» он дал название – «тактика мелких шагов». По его мнению, Киеву необходимо по очереди занимать населенные пункты Донбасса при участии миротворцев и проводить в них местных выборов, таким образом блокируя эти территории от сил ЛНР и ДНР.

«Пофиг, кто победил на этих выборах. Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но в стратегической перспективе это не так и важно. Главное — сформировать переходную администрацию на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины», — рассказал Аваков.

Подобная методика должна повторяться раз за разом, пока вся территория Донбасса не перейдет под контроль Украины.

При этом Аваков заметил, что на первом этапе жители региона будут ущемлены в политических правах, но не увидел в этом ничего страшного. «Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика», — сказал он.

По его мнению, по мере возвращения к мирной жизни, местные жители будут «вступать в гражданские права нормальных украинцев».

Боевые действия начались на востоке Украины в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР. В конце апреля текущего года президент Украины объявил об изменении формата антитеррористической операции (АТО). Теперь мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР называются операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей для защиты территориальной целостности и независимости украинского государства.

При этом у президента сохраняется право объявить АТО «в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях». Стороны не раз договаривались о перемириях, однако и после этого в Донбассе продолжаются перестрелки. По данным ООН на декабрь 2017 года, пострадали во время конфликта с обеих сторон более 30 тыс. человек.