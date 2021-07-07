Украина готова вывести против России "москитный флот"

В Минобороны Украины поделились надеждами на появление уже в следующем году "москитного флота".

Глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран заявил, что такой флот может появиться в Незалежной при помощи США. По его словам, флот будет состоять из небольших кораблей с реальными боевыми возможностями.

Таран подчеркнул, что оснащённость кораблей будет сродни реальным военным судам. В частности, по его словам, "москитный флот" будет с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием.

Таран объяснил, что появление такого флота позволит Украине "представлять определённую угрозу российским морским силам".

Впрочем, украинцы также планируют и другие тактики укрепления своих боевых возможностей. Так, по словам министра, для флота приобретут новые системы противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Кроме того, в Незалежной проводятся попытки развить возможности с ударными вертолётами.