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Украина готова рассмотреть передачу России ещё 13 заключённых, включая Вышинского

05 июля 2018, 17:09  •  62 • Украина
Украинские власти готовы рассмотреть обмен 13 российских граждан помимо ранее названных 23 на своих заключённых, пребывающих на территории России.
 
© РИА Новости
 

Как сообщает телеканал «112 Украина», об этом заявила вице-спикер парламента и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

Среди лиц, которых украинская сторона готова обменять, Геращенко назвала руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.  

«После этой проверки хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова, ещё были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич», — рассказала Геращенко.

Геращенко заявила, что уже 5 июля собирается в письме проинформировать российскую сторону о готовности совершить обмен.

Ранее Геращенко называла 23 фамилии людей, которых Украина готова передать России в обмен на своих заключённых. 

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