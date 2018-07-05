Украина готова рассмотреть передачу России ещё 13 заключённых, включая Вышинского

Украинские власти готовы рассмотреть обмен 13 российских граждан помимо ранее названных 23 на своих заключённых, пребывающих на территории России.

Как сообщает телеканал «112 Украина», об этом заявила вице-спикер парламента и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

Среди лиц, которых украинская сторона готова обменять, Геращенко назвала руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«После этой проверки хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова, ещё были следующие лица: Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич», — рассказала Геращенко.

Геращенко заявила, что уже 5 июля собирается в письме проинформировать российскую сторону о готовности совершить обмен.

Ранее Геращенко называла 23 фамилии людей, которых Украина готова передать России в обмен на своих заключённых.