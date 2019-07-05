Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стена российского диппредставительства уничтожена: В Иране грузовик въехал на те...
Тирасполь:российские миротворцы – гарантия мира в регионе
Российский комплекс "Панцирь-С1" спас от авиаудара город в Ливии: Марш...
И это они "кошмарили" нас "Новичком"? Тысячи секретов химлаб...
Главная / В России

«Украина готова ради НАТО на все» : Эксперт прокомментировал учения близ Крыма

05 июля 2019, 16:39  •  147 • В России

Военные учения с участием сил НАТО Sea Breeze 2019, которые сейчас проходят на Украине, не приведут к увеличению американского присутствия на территории незалежной. Такое мнение выразил КП-Крым политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

- Да, учения направлены на демонстрацию флага, демонстрацию присутствия НАТО в Черном море, но они возникли значительно раньше, чем возник украинский кризис, и в данной ситуации служат одним из инструментов - не очень, кстати, действенным -международной политики, но никак не влияют на увеличение присутствия США на Украине, - разъяснил «Комсомольской правде – Крым» эксперт. - Украинская власть безо всяких учений давным-давно просила принять Украину в НАТО или дать ей статус особого, приоритетного союзника США вне НАТО. Она и так готова на все, зачем для этого (увеличения военного присутствия Штатов, - ред.) учения?

Ростислав Ищенко также подчеркнул, что хоть Sea Breeze 2019 и направлены на «увеличение и легализацию постоянного натовского присутствия в Черном море, Штаты вполне могут усилить количество кораблей НАТО в регионе и без Украины. Для этого у США в Черном море есть союзники по альянсу – Румыния, Болгария, Турция.

Эксперт напомнил, что учения Sea Breeze проходят в регионе уже более 10 лет подряд, и вряд ли стоит ожидать какой-либо эскалации украинского кризиса в связи с ними.

Напомним, ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ход Sea Breeze, заявил, что Украина может стать «аэродромом подскока американских вооруженных сил в Черном море».

За действиями НАТО внимательно следят корабли Черноморского флота России, а также морская авиация. В частности, в море вышли большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", новейший ракетоносец "Орехово - Зуево" и другие.

Кроме того, Черноморский флот тоже начал учения на своих полигонах боевой подготовки. На завершающем этапе планируется провести ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
05 июля 2019, 16:39
Богдан Безпалько: Украинцам плевать, какая столица у Канады — они хотят улучшения жизни
04 июля 2019, 19:24
Нарушения при строительстве ЦКАД: ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей
05 июля 2019, 03:39
Биткоины не пахнут. Ну почти
05 июля 2019, 13:24
Четверо Героев России, десять кавалеров Ордена Мужества. Все посмертно
05 июля 2019, 10:09
Путин — об отмене Украиной блокады Донбасса: Ну, давайте я издам этот указ, что это будет тогда?
05 июля 2019, 00:24
Записки киевлянки: Украинцы пойдут на выборы не за идеологией, а за гречкой и маслом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
28 июня 2019, 17:09
«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевериях и пользе своей работы
02 июля 2019, 18:54
"Сдохните, твари": В Сети смогли восстановить удаленное отовсюду видео подписанных ВСУ снарядов для Донбасса
01 июля 2019, 23:24
Израиль навсегда опозорил русские С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.