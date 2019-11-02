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Украина готова присоединиться к «небоевой миссии» НАТО в Ираке
02 ноября 2019, 01:24 • 42 • Украина
Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк.
Reuters
«Речь идёт о консультировании и тренировках для Вооружённых сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты», — цитирует Интерфакс-Украина министра.
По его словам, это «небоевая миссия», которая проходит в тылу.
Загороднюк рассказал, что в такой миссии в Ираке могут пребывать до десятка украинцев. Как отметил министр, в настоящее время идут переговоры относительно возможного участия в миссии.
В июне 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и ЕС приняли решение увеличить своё присутствие в Ираке.
Он отмечал, что миссия ЕС — «сосредоточиться на вопросах обеспечения гражданской безопасности», а НАТО займётся «подготовкой инструкторов для армии».
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