Украина готова принять афганцев на своей территории

Власти Украины готовы разместить на своей территории жителей Афганистана, желающих покинуть страну в связи с приходом к власти талибов. Об этом рассказали в Госдепе США.«Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать с транзитом американцев или, при некоторых обстоятельствах, других людей через свои территории в безопасное место.Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска», - заявил сегодня представитель Госдепартамента Нед Прайс.Прайс также сообщил, что США с 14 августа эвакуировали около 13 тысяч человек из Афганистана на американских военных самолетах, а с конца прошлого месяца – более 18 тысяч человек. Только за последние 24 часа военные США эвакуировали 5 700 человек, уточнил он.Эвакуацию своих граждан и иностранцев из Афганистана продолжает и Украина. Сегодня военно-транспортный самолет Ил-76МД из аэропорта Кабула вывез этих людей в Пакистан, сообщает Генштаб ВСУ. Ранее более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана. По информации главы МИД, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие лица. В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.Напомним, после выхода из Афганистана американских военных, власть в стране перешла к движению «Талибан» (запрещено в России). Политика и идеология талибов представляет угрозу для тех жителей Афганистана, которые поддерживали в той или иной форме покидающих страну американцев. Кроме того, идеология талибов угрожает женщинам, уже успевшим привыкнуть к получению образования и активному участию в общественно-политической жизни Афганистана – законы шариата, которые насаждает «Талибан», препятствуют самореализации женщин.