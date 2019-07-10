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Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО

10 июля 2019, 21:39  •  61 • Украина
Украинские власти намерены предоставить возможность ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыльской зоне отчуждения.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнёров из стран ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы Украины создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле.

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