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Украина готова предоставить Чернобыльскую зону для учений ЕС и НАТО
10 июля 2019, 21:39 • 61 • Украина
Украинские власти намерены предоставить возможность ЕС и НАТО проводить учения в Чернобыльской зоне отчуждения.
©president.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнёров из стран ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».
Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы Украины создать «зелёный коридор» для туристов в Чернобыле.
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