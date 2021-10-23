Украина готова отдать Молдавии "в аренду" газ. Русский?

Украина готова отдать Молдавии "в аренду" газ, чтобы помочь Кишинёву, который переживает энергетический кризис. Вероятнее всего, что в ход пойдёт тот самый "грязный" русский газ.

Власти Украины заявили о готовности предоставить Молдавии газ с обязательным условием возврата. Так Киев хочет поддержать Кишинёв, который испытывает нехватку топлива после окончания контракта с "Газпромом", пишет портал "Народные новости".

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, данный вопрос в ближайшее время должен быть рассмотрен правительством.

Газ будет передан в пользование на определённый период, чтобы Молдавия потом его вернула. У нас есть территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям,

- подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что в настоящее время Украина сама отапливает дома с помощью русского газа. Только покупает она его не напрямую у "Газпрома", а у европейских посредников через механизм реверса. Таким образом, поставлять Молдавии, вероятнее всего, будут именно русский газ, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, является "самым грязным в мире".

Добавим, что Украина сама может остаться без газа на фоне резкого спроса у европейских стран на этот вид топлива.

В Молдавии, тем временем, режим ЧП

Решение о режиме ЧП было принято в пятницу, 22 октября, парламентом Молдавии. В ходе заседания парламентарии пришли к выводу, что действовать такое положение должно 30 дней - до 20 ноября.

Как заявил вице-спикер Михай Попшой, инициативу поддержали 55 депутатов. Принятое решение означает, что в Молдавии будет действовать ускоренный режим закупки газа, и средства на это выделят из государственного бюджета. Комиссия по режиму ЧП сможет принимать любые экстренные меры. В том числе вводить режим так называемого рационального потребления топлива.

Прогноз о заключении газового контракта между Россией и Молдавией до начала ноября является маловероятным. Как сообщает источник ТАСС, нынешние обсуждения по этому поводу завершились ничем.

Заминка обусловлена тем, что Кишинёв настаивает на снижении цены на поставки голубого топлива. По информации инсайдера, близкого к переговорам, на протяжении двух дней верись переговоры по газу, Кишинев выдвигал условия о снижении стоимости на топливо вдвое и скидке в 25 процентов.

Москва со своей стороны выступала за рыночные расценки на поставок. В случае, если долгосрочный контракт с "Газпромом" Молдавия так и не заключит, то это грозит остановкой поставок вовсе.