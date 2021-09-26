Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона • 443 • Аналитика CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Верховная рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2022 год. Украинская власть рассчитывает в следующем году на: — рост реального ВВП в 3,8% (в нынешнем году рассчитывала на 4,6%, но вряд ли будет и три процента); — замедление инфляции до 6,2% (в нынешнем году расчет был на 7,3%, но, вероятно, выйдет до десяти процентов); — доходы государственного бюджета в объеме 1,27 триллиона гривен, или 44,3 миллиарда долларов (для сравнения: предварительный план доходов бюджета Москвы на 2021 год — 39,4 миллиарда долларов); — расходы — 1,44 триллиона гривен, или 50 миллиардов долларов. Рассматриваемый Радой документ еще, конечно, должен получить одобрение из Вашингтона — в прошлом году МВФ заставил украинскую власть переписать изрядную его часть. Однако на этот раз, рассчитывая на долгожданный транш кредита МВФ, украинское правительство не допустило чрезмерного количества художеств в основных бюджетных параметрах, которые главным образом и интересуют вашингтонского "шерифа", поэтому серьезных корректировок тут ожидать не стоит. Будут, конечно, еще внутренние изменения, связанные с удовлетворением аппетитов даже не отдельных народных избранников, а тех, кто контролирует десятки "тушек" в украинском парламенте, — Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Ильи Павлюка и прочих. Плюс — могут быть приняты протягиваемые Зеленским и Ко налоговые изменения, направленные на усиление фискальной нагрузки на часть легального бизнеса, не сумевшего договориться с властью о сохранении прежних условий. В случае их принятия доходная часть может подрасти, но непринципиально — на миллиард долларов. Так что общее представление о приоритетах украинской власти нынешний проект дает. В отличие от последних лет власти решили не повышать минимальную зарплату — после роста до 6500 гривен (17,6 тысячи рублей) в декабре нынешнего года она останется на том же уровне до середины осени следующего, когда увеличится лишь на 200 гривен. В последние годы повышение минимальной зарплаты использовалось украинской властью как PR-ход, причем направленный не только на своих граждан, но и на соседей: мол, минимальные стандарты растут семимильными шагами. Но дело в том, что на Украине этот показатель используется для расчета минимальных обязательств по уплате налогов и ЕСВ, при этом никак не связан с социалкой. PR обернулся тем, что в результате повышений отток легально занятых в малом бизнесе (как предпринимателей, так и наемных работников) в тень стал уж слишком заметен. Видимо, потому от него и отказались. При этом размер минимальной пенсии в первой половине 2022-го составит 1934 гривны (5,2 тысячи рублей) и к концу года вырастет лишь до 2093 гривен (5,7 тысячи рублей). А прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются социальные выплаты, поэтапно вырастет с 2481 до 2684 гривен (до 7,3 тысячи рублей), что, конечно, не имеет никакого отношения к реальной возможности прожить на них. Доходы по сравнению с планом на текущий год в следующем должны подрасти на изрядные 14,5%, или 160 миллиардов гривен. И тут вот что интересно. Уже давно украинцам вдолбили в голову, что Майдан стоял за "европейский выбор" и "против Януковича с олигархами". По факту же план сбора налога на доходы физических лиц в 2022 году превышает фактически собранную по этому налогу сумму в 2013-м (при Януковиче) в 5,6 раза. А с учетом сокращения количества штатных рабочих мест из-за начавшего стремительно разваливаться после 2013 года реального сектора каждый работник стал платить налогов в 7,4 раза больше. В то же время объем налога на прибыль в сравнении с тем же 2013 годом должен вырасти лишь в 2,8 раза. Сбор ренты с добываемых на Украине (в первую очередь Игорем Коломойским) нефти и газового конденсата за тот же период должен увеличиться и вовсе в 1,3 раза. А вот собираемость ренты за дефицитные водные ресурсы должна уменьшиться. Довольно существенно, как ожидается, вырастет лишь уплата ренты за добычу газа (в 5,4 раза). Но при росте тарифов для населения и промышленности более чем в десять раз это допустимая жертва для тех, кто его добывает. Кто оплачивает "майданный банкет" — вполне очевидно. Расходная часть тоже показательна. Наиболее щедра украинская власть, как и все последние годы, к силовикам. Им планируется выделить почти 320 миллиардов гривен (шесть процентов прогнозного ВВП), а это больше четверти от доходов, которые еще нужно собрать. Отличие от последних лет тут, пожалуй, лишь в том, что после ухода всесильного министра внутренних дел Авакова финансирование МВД впервые не выросло в приоритетном порядке — более того, не выросло совсем. Хотя на МВД вместе с другими силовыми органами, защищающими украинскую власть от собственного народа, на восьмой год "войны" с Россией она все равно выделяет больше денег, чем на Министерство обороны. В следующем же году на этом поприще больше всех дополнительных материальных бонусов удастся урвать СБУ. Чуть больше 200 миллиардов планируется направить на покрытие дефицита Пенсионного фонда, что незначительно превышает планы нынешнего года. И это неудивительно в связи с микроскопическими планами увеличения самих пенсий. Здравоохранение и образование планируется профинансировать на 193 и 186 миллиардов гривен. А вот далее идет любимая игрушка президента Зеленского, которая к тому же приносит участникам вполне ощутимые дивиденды. Речь идет о дорожном строительстве и прочих планах, объединенных в президентскую программу "Большая стройка". Но существует она только условно — ввиду отсутствия такой программы де-юре. Зато вот деньги туда выделяются вполне реальные. И в следующем году запланировано выделить 124 миллиарда гривен, из которых 40 миллиардов будут заемными. Кстати, о займах, а также их обслуживании и погашении. Только на выплату процентов по прямым государственным заимствованиям в 2022 году будет потрачено 181,4 миллиарда гривен. Данная статья выросла по сравнению с текущим годом сразу на 14,3%. Но это лишь вершина айсберга. Если прибавить сумму возврата кредитов (393,3 миллиарда), а также средства на погашение и обслуживание долгов, взятых под государственные гарантии (22,9 миллиарда), то вырисовывается прекрасная величина — около 600 миллиардов гривен. Иными словами, почти половина доходной части бюджета! При этом планируется взять новых кредитов, включая кредиты под государственные гарантии, на 650 миллиардов гривен. То есть в следующем году платежи по обслуживанию и погашению кредитов снова вырастут — и в абсолютных цифрах, и по отношению к доходам бюджета. Резюмируя, можно сказать, что речь идет об антисоциальном, не направленном на развитие, милитаристском бюджете бедной аграрной страны, зависимой от внешнего управления и кредитования. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







443 Источник Похожие новости "Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно Москва и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней Зеленский остался без автора текстов Зеленский обвинил Россию в своих преступлениях Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории Франция объявляет Британии новую рыбную войну Новости партнеров