Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что для его страны всегда будет угроза, пока рядом есть Россия.

В эфире телеканала "1+1" Алексей Данилов прокомментировал опасения США или, например, руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который разглядел подготовку России к войне с Незалежной.

Никаких особенных перемещений войск Данилов на границе не видит. Впрочем, это и логично. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что нападать мы ни на кого не собираемся. Да и любые передвижения наших военных по нашей же территории не говорит о каких бы то ни было приготовлениях.

Алексей Данилов, признавшись, что русских военных на границе нет, всё же попытался сохранить лицо:

"Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов, - пояснил спикер. - Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый".

Кроме того, Данилов добавил, что Украина будет чувствовать угрозу всегда, пока Россия рядом. По всей видимости, киевской хунте придётся привыкать жить в состоянии перманентной тревоги, раз вопрос ставится подобным образом.