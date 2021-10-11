Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Главная / Политика

Украина готова к войне? Эксперт поделился пугающим инсайдом: Вплоть до создания концлагерей

11 октября 2021, 22:20  •  155 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что сейчас происходит на Украине. Судя по всему, Киев готовится к полномасштабной войне в Донбассе: ВСУ не только проводят наступательные учения, но и закупают высокоточное боевое оружие и даже планируют создать концлагеря для дезертиров и фильтрационные лагеря для населения.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Украина готовится к наступлению на Донбасс не просто серьёзно, а очень серьёзно. Он рассказал Царьграду, что украинская армия сейчас активно закупает и беспилотники "Байрактары", которые Донецку и Луганску нечем сбивать, и высокоточное оружие.
"Вот сейчас у них самолёт опять прилетел, привёз новую партию "Джавелинов", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые позволяют определить, откуда стреляет артиллерия либо танки из Донецка или Луганска. То есть это серьёзные средства, которые позволяют вести наступательные действия", - поведал Кнутов.
Кроме того, все учения Киева в последнее время были именно на отработку наступления, подчеркнул Юрий Кнутов. И самым масштабным стало последнее учение "Объединённые силы - 2021". С виду, пояснил наш собеседник, эти учения были небольшими и неопасными: "Там воевали штабы дивизий и бригад на картах. А рота или небольшой полк просто обозначали движение, например, целой бригады".
Однако позже в СМИ случайно просочилась некая "секретная часть" этих учений, продолжил Кнутов:
Там предусматривается, во-первых, создание фильтрационных лагерей для Восточной Украины, то есть Донецкой и Луганской областей, для мирного населения. Там же предусматривается подготовка размещения провокаторов, которые будут рассказывать о зверствах якобы русских солдат в Донбассе. И там же предусматривается создание концентрационных лагерей для солдат ВСУ, для тех, кто отказался выполнять приказ, сбежал с поля боя и так далее. Плюс, эти нацбаты тоже сейчас они тренируют, готовят для того, чтобы они выступали в роли карателей и в роли заградотрядов.
В этом плане присутствует и Крым, добавил наш собеседник: "ВСУ блокируют полуостров, и диверсанты начинают в Крыму мощнейшую диверсионную деятельность против наших частей, против объектов инфраструктуры и так далее. А что такое теракты, которые совершаются на территории нашей страны? Это значит, хотим мы или не хотим, мы должны вмешаться".
При этом Украина это всё планирует сделать тогда, когда будут учения НАТО проходить и натовские войска будут находиться на территории Украины. И они тоже вынуждены будут вмешаться, и таким образом Украина втянет НАТО в войну против России.
Таков, по словам эксперта, коварный и жестокий план Киева. Кнутов уверен, что пострадает в первую очередь мирное население Донбасса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





155
Источник
Похожие новости
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повто...
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайв...
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище...
11 октября 2021, 07:10
Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
05 октября 2021, 04:45
Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.