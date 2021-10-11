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Украина готова к войне? Эксперт поделился пугающим инсайдом: Вплоть до создания концлагерей
11 октября 2021, 22:20 • 155 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что сейчас происходит на Украине. Судя по всему, Киев готовится к полномасштабной войне в Донбассе: ВСУ не только проводят наступательные учения, но и закупают высокоточное боевое оружие и даже планируют создать концлагеря для дезертиров и фильтрационные лагеря для населения.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Украина готовится к наступлению на Донбасс не просто серьёзно, а очень серьёзно. Он рассказал Царьграду, что украинская армия сейчас активно закупает и беспилотники "Байрактары", которые Донецку и Луганску нечем сбивать, и высокоточное оружие.
"Вот сейчас у них самолёт опять прилетел, привёз новую партию "Джавелинов", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые позволяют определить, откуда стреляет артиллерия либо танки из Донецка или Луганска. То есть это серьёзные средства, которые позволяют вести наступательные действия", - поведал Кнутов.
Кроме того, все учения Киева в последнее время были именно на отработку наступления, подчеркнул Юрий Кнутов. И самым масштабным стало последнее учение "Объединённые силы - 2021". С виду, пояснил наш собеседник, эти учения были небольшими и неопасными: "Там воевали штабы дивизий и бригад на картах. А рота или небольшой полк просто обозначали движение, например, целой бригады".
Однако позже в СМИ случайно просочилась некая "секретная часть" этих учений, продолжил Кнутов:
В этом плане присутствует и Крым, добавил наш собеседник: "ВСУ блокируют полуостров, и диверсанты начинают в Крыму мощнейшую диверсионную деятельность против наших частей, против объектов инфраструктуры и так далее. А что такое теракты, которые совершаются на территории нашей страны? Это значит, хотим мы или не хотим, мы должны вмешаться".
При этом Украина это всё планирует сделать тогда, когда будут учения НАТО проходить и натовские войска будут находиться на территории Украины. И они тоже вынуждены будут вмешаться, и таким образом Украина втянет НАТО в войну против России.
Таков, по словам эксперта, коварный и жестокий план Киева. Кнутов уверен, что пострадает в первую очередь мирное население Донбасса.
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