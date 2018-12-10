Украина готова к провокациям в отношении народных республик

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Разведкой ДНР добыты неопровержимые доказательства подготовки украинских силовиков к масштабному наступлению на Мариупольском направлении, которое начнется 14 декабря с провокационной химатаки в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, поводом для вооруженной агрессии станет теракт украинских спецслужб в Мариуполе, совершенный за несколько дней до наступления путем подрыва хранилища с химикатами. Возможно, что теракт будет совершен на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных устройствами сброса мин и ручных гранат, отметил он.

В результате произойдет выброс отравляющих веществ, ответственность за который режим Порошенко возложит на ДНР, сопровождая это истерией в украинских СМИ и попытками убедить украинцев и мировое сообщество в оправданности развязывания агрессии против народных республик.

В рамках планируемого наступления Киев собирается захватить Новоазовский и Тельмановский районы, установив контроль над участком границы ДНР и России в районе населенных пунктов Коньково и Холодное. Сформированная ВСУ ударная наступательная группировка насчитывает более 12 тысяч человек, при этом функции заградотряда возложены на боевиков полка «Азов», отметил Басурин.

По замыслу украинского командования, военные действия должны начаться утром 14 декабря, уточнил он. Атака начнется с артиллерийской подготовки, после которой подразделения 128-й и 79-й бригад перейдут в наступление с задачей выйти к госгранице ДНР и России к исходу 15 декабря, заключил он.

Ранее начальник пресс-службы НМ ДНРна брифинге также сообщал о том, что украинская армия активно готовится к провокации в Донбассе с применением химического оружия. В частности, речь идет об использовании большого количества ударных беспилотников Warmate-1 и Bayraktar TB2.

«Данные беспилотные средства будут задействованы для проведения химической провокации над своей территорией, а также для налета на критически важные объекты республики»», – подчеркнул Безсонов, пояснив, что ополченцы не исключают и других вариантов действия украинских боевиков.

Как отметили в ДНР, только один Bayraktar способен нести до 70 килограммов «полезной нагрузки» во время массированного ракетно-авиационного удара.

Ополченцы также напомнили, что в ВСУ совместно с британскими специалистами уже заготовили несколько видеофейков для вброса информации о якобы совершенной химатаке.

«Фальшивки должны стать доказательством о якобы причастности военнослужащих Народной милиции к применению беспилотных средств с химическим оружием», – уточнили в ДНР, предупредив о том, что указанные видеозаписи – откровенное вранье с целью «дискредитировать руководство республики».

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