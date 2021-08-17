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Украина готова говорить с Россией о Крыме, но с одним условием - МИД
17 августа 2021, 21:50 • 153 • Политика
На Украине заявили, что готовы к диалогу с Россией о Крыме. "Мы готовы говорить с Россией в рамках "Крымской платформы", - заявил глава МИД Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что его страна готова к диалогу с Россией о Крыме. Однако разговаривать с Москвой в Киеве готовы только в рамках форума "Крымская платформа".
Речь идёт конференции, на которой Украина вместе с другими странами собирается обсуждать, как ей "вернуть" Крым. В ответ на это в России ясно дали понять, что любое посягательство на территориальную целостность страны получит соответствующий ответ.
- заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, что ранее он грозился отобрать Крым у России при первом удобном случае и обещал камни с неба. А спустя всего несколько дней министр уже предлагал "возвращать" полуостров по методу Ганди.
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