Украина готова говорить с Россией о Крыме, но с одним условием - МИД

На Украине заявили, что готовы к диалогу с Россией о Крыме. "Мы готовы говорить с Россией в рамках "Крымской платформы", - заявил глава МИД Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что его страна готова к диалогу с Россией о Крыме. Однако разговаривать с Москвой в Киеве готовы только в рамках форума "Крымская платформа".

Речь идёт конференции, на которой Украина вместе с другими странами собирается обсуждать, как ей "вернуть" Крым. В ответ на это в России ясно дали понять, что любое посягательство на территориальную целостность страны получит соответствующий ответ.

Мы готовы говорить с Россией в рамках "Крымской платформы" о Крыме,

- заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, что ранее он грозился отобрать Крым у России при первом удобном случае и обещал камни с неба. А спустя всего несколько дней министр уже предлагал "возвращать" полуостров по методу Ганди.