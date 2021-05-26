Украина готова бороться с "Северным потоком - 2", пока по нему не пойдёт газ

Украина готова бороться с "Северным потоком - 2", пока он не будет окончательно завершён и по нему не пойдёт русский газ.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова президента США Джо Байдена о бесполезности санкций на данном этапе строительства. По словам Кулебы, Украина будет бороться с "Северным потоком - 2" до тех пор, пока газопровод не будет завершён на 100% и запущен.

Ничто не проиграно, пока игра не завершилась. До тех пор, пока газ не потёк по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов, - отметил министр, выступая на пресс-конференции.

В то же время Кулеба признал, что теперь у России намного больше шансов достроить магистраль.

Напомним, что Украина регулярно призывает США ввести новые санкции, чтобы сорвать строительство "Северного потока - 2". Однако нынешняя американская администрация соблюдает в этом вопросе большую осторожность, чем предыдущая, опасаясь испортить отношения с Германией. Недавно официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не могут сорвать строительство газопровода, учитывая что он строится в другой стране и завершён на 95%. Позже Байден назвал санкции против "Северного потока - 2" контрпродуктивными.