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Украина готова бороться с "Северным потоком - 2", пока по нему не пойдёт газ

26 мая 2021, 20:50  •  170 • Политика
Украина готова бороться с "Северным потоком - 2", пока он не будет окончательно завершён и по нему не пойдёт русский газ.
Об этом в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова президента США Джо Байдена о бесполезности санкций на данном этапе строительства. По словам Кулебы, Украина будет бороться с "Северным потоком - 2" до тех пор, пока газопровод не будет завершён на 100% и запущен.
Ничто не проиграно, пока игра не завершилась. До тех пор, пока газ не потёк по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов, - отметил министр, выступая на пресс-конференции.
В то же время Кулеба признал, что теперь у России намного больше шансов достроить магистраль.
Напомним, что Украина регулярно призывает США ввести новые санкции, чтобы сорвать строительство "Северного потока - 2". Однако нынешняя американская администрация соблюдает в этом вопросе большую осторожность, чем предыдущая, опасаясь испортить отношения с Германией. Недавно официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не могут сорвать строительство газопровода, учитывая что он строится в другой стране и завершён на 95%. Позже Байден назвал санкции против "Северного потока - 2" контрпродуктивными.

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