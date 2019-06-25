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Украина готова бежать из зала с русскими в ПАСЕ, но для начала делегаты постоят

25 июня 2019, 11:24  •  10 • Политика
Украинская делегация намерена покинуть ПАСЕ. Бежать готовы хоть сейчас, но для начала постоят, сообщила исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. По её словам, таким будет протест Киева.
Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что украинская делегация вполне может приостановить свою работу в составе ПАСЕ. Решение могут принять в связи с возвращением России в ассамблею. Как известно, все поправки Украины к норме, разрешающей нам вернуться, были отклонены. В результате в ночь на вторник, 25 июня, России открыли двери в Ассамблею на наших условиях.
"Делегация соберётся и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими", - продолжила Ионова.
Впрочем, затем она путается и всё же представляет участие украинских делегатов в ПАСЕ.
"Мы просто встанем и будем протестовать", - говорит Мария Ионова.
Кстати, по мнению Владимира Гройсмана, восстановление полномочий российской делегации и возвращение её в ПАСЕ - это "реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом". Ему кажется, что европейские парламентарии пренебрегли "смертями и сломанными жизнями в Донбассе", а также "аннексией Крыма" ради заключения временного соглашения.

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