Украина готова бежать из зала с русскими в ПАСЕ, но для начала делегаты постоят

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что украинская делегация вполне может приостановить свою работу в составе ПАСЕ. Решение могут принять в связи с возвращением России в ассамблею. Как известно, все поправки Украины к норме, разрешающей нам вернуться, были отклонены. В результате в ночь на вторник, 25 июня, России открыли двери в Ассамблею на наших условиях.

"Делегация соберётся и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими", - продолжила Ионова.

Впрочем, затем она путается и всё же представляет участие украинских делегатов в ПАСЕ.

"Мы просто встанем и будем протестовать", - говорит Мария Ионова.

Кстати, по мнению Владимира Гройсмана, восстановление полномочий российской делегации и возвращение её в ПАСЕ - это "реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом". Ему кажется, что европейские парламентарии пренебрегли "смертями и сломанными жизнями в Донбассе", а также "аннексией Крыма" ради заключения временного соглашения.