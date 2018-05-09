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Украина, где все всего боятся

09 мая 2018, 02:09  •  22 • В России

Часть 1. Часть 2.

В предыдущих частях вы прочитали: какие трудности ждут россиянина, пересекающего границу с Украиной, как Харьков сопротивляется декоммунизации, много ли украинцев уехало на заработки в другие страны

ГОРОД БУДУЩЕГО, ПОТЕРЯВШИЙСЯ В ПРОШЛОМ

Въезжаем в легендарный район ХТЗ (Харьковский Тракторный Завод). В советские времена эта часть города строилась, как прообраз всех будущих соцгородов - идеальное место для жизни рабочего класса, где даже приготовление еды планировалось делать централизованно. В этом районе мне предстоит переночевать. Крадемся по дворам, пытаясь сохранить подвеску машины в целости. Сверху, с торцов панельных девятиэтажек, смотрят гигантские птицы - синица, сова, дятел, снегирь - на фоне райских кущ. Яркость оперения птиц и фантастических цветов в том рисованном мире и убогость и серость окружающей действительности заставиляет меня задуматься: а не сон ли это? Кажется, что Харьков застрял в лихом безвременье, где на полпути к реальной жизни засели и забуксовали сотни тысяч людей, потерявшие смысл своего существования и просто коротающие свой век где-то на краю вселенной.

- Скажи, граффити красивые, художники местные не так давно доделали, хоть какая-то радость в ХТЗ, - замечает подруга. - В 90-е это был район, где жили бывшие зэки. Сюда все боялись заходить, постоянно какие-то разборки, убийства.

- А сейчас? - уточняю на всякий случай.

- Зэков нет, но таксисты по-прежнему отказываются ездить.

- Ну раз зэков нет, то и беспокоиться не о чем, - нервно усмехаюсь я.

ОПАСНЫЙ ПОПУТЧИК ДО КИЕВА

Полтора дня в Харькове становятся для меня 36 часами постоянного напряжения. Я стараюсь не отходить от подруги, чувствуя в ней необходимость, как в спасательном круге посреди моря. Ее крохотная машина, колесо которое нам в итоге помогли поменять двое деревенских парней-таксистов, говорящих исключительно на украинском, кажется мне островком безопасности. Уже на вокзале, стоя у скоростного поезда в Киев (прямо, как наши «Сапсаны»), спрашиваю Дашу:

- Почему та компания ребят, которых я приняла за уголовников, прошли мимо и не помогли нам? Даже ни одна машина не остановилась!

- Боятся. Стоят девчонки возле машины, бегают-суетятся, мужик останавливается, выходит из авто, чтобы помочь, а ему в этот момент - раз! и по голове. И все, ищи потом в лесу.

- Выходит, все всего боятся: ты боишься отпускать ребенка одного в школу, потому что преступность, твои соседи боятся оставаться в Харькове без работы, поэтому уезжают в Польшу. Таксисты боятся ехать в твой район, потому что там их могут ограбить и даже убить. Девушки стараются не пить в клубах с незнакомцами, потому что им могут подлить что-то в стакан, и их больше никто не увидит. Как вы так живете?

- Привыкли, - пожимает плечами Даша и резко замолкает. Она рассматривает моего соседа (мы уже зашли в вагон) и тихо говорит:

- Что-то он мне не нравится.

Я смотрю на попутчика, пытаясь найти в нем что-то опасное, но ничего не выходит - мужик, как мужик, тощий, грубая обветренная кожа, впалые щеки, видимо курит много и давно, бесформенная одежда, черная шапка натянута до бровей. Но чем больше я смотрю на него, тем больше он мне кажется подозрительным.

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- АТОшник, - делает вывод подруга. - Видишь, у него не паспорт, а свидетельство. Им вместо военного билета выдают, когда увольняются.

- Ну наконец-то, - выдыхаю я. - У меня теперь целая коллекция: украинскую проститутку видела, теперь и до настоящего АТОшника дело дошло. А где они водятся, ваши АТОшники?

- У вокзалов, по одному не ходят, в основном сбиваются в группы. В Киеве их много, ты их сразу увидишь, пьяные и неадекватные. Если будут приставать, иди своей дорогой и не обращай внимания. Никто не знает, что у этих отморозков в голове. Знаешь, я сейчас позвоню своему другу Андрею, попрошу тебя встретить в Киеве, мне так спокойней будет. А с ним ты будешь в полной безопасности - он бывший СБУшник.

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ВСТРЕЧА С СБУ

На подъезде к Киеву получаю смс от Даши: «Не волнуйся, я Андрею не сказала, что ты журналист. Ты просто моя подруга из Москвы». В этот момент понимаю, что уже не знаю, чего мне бояться больше - храпящего полупьяного АТОшника, нехорошо покосившегося на мой российский загранпаспорт, или экс-офицера СБУ, который, наверное, уже давным-давно все обо мне знает и рассказ о том, что я простой фотограф, не спасет меня от допросов в застенках и последующей депортации.

Андрей, рослый крепкий мужчина лет сорока, встречает на парковке. С мощной шеей и здоровыми накаченными руками он больше напоминает криминального авторитета из 90х. У него мягкая буква «г», похожая на «х», короткая стрижка ёжик и черная кожаная куртка. Мы здороваемся и садимся в достаточно новый кроссовер с полностью тонированными стеклами. Отъезжая перебрасываемся дежурными фразами, я передаю привет от Даши и замолкаю.

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- Ты чего такая напряженная? - спрашивает Андрей.

- Я знаю, что вы из СБУ.

Мужчина внезапно начинает кашлять, а затем ухмыльнувшись, говорит:

- Ну раз так - поехали. Покатаемся.

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ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ НЕНАВИДЯТ РОССИЯН

Андрей заказывает бутылку вина и стейк, поясняя, что Даша приказала ему меня накормить. Мы сидим в стильном современном ресторане - никакого борща и сала, только европейские традиции. Я за долгое время ощущаю себя в безопасности и выдыхаю.

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- Ты впервые в Украине? - спрашивает Андрей, он по-прежнему удивляется, что я не побоялась в одиночку поехать в Харьков и Киев.

- Впервые. Если не считать поездок в Крым в детстве.

- Крым, - вздыхает шумно Андрей. - Жалко мне Крым. Я понимаю, что ваш президент поступил по-своему правильно. Но знаешь, почему мы, простые украинцы, ненавидим Россию за Крым? За то, что вы отобрали у нас дешевый отдых. Вот раньше я каждое лето туда ездил, а сейчас мне нельзя. Чем наш отдых отличался от отдыха русских? Русские отдыхали в Крыму в гостиницах, отелях, в крайнем случае - в санатории, спускали кучу денег, а мы? Большинство наших предпочитало за копейки снимать комнату или домик.

- Но у вас есть Одесса! Мелитополь, в конце концов, - не сдаюсь я.

- Есть, - соглашается Андрей. - Только отдыхать дешевле и лучше получается в Турции, поэтому туда все и едут.

«БУДУТ ПРОБЛЕМЫ - РАЗРУЛИМ»

К вину Андрей не притрагивается, но зато внимательно следит, чтобы я пила и ела. Я в свою очередь, не желая ударить в грязь лицом перед бывшим украинским чекистом, налегаю на воду. Персонал ресторана расшаркивается перед нами, Андрея называют по имени-отчеству. Видимо, он здесь завсегдатай. Наконец я прерываю «разговоры о погоде» и спрашиваю напрямую:

- Почему вы ушли из СБУ?

Мужчина ухмыляется и, повременив, сухо отвечает:

- Не люблю, когда воруют и предают. Я не хотел ни подставлять, ни подставляться. Устроит такой ответ?

Я согласно киваю, но не сдаюсь:

- А чем вы сейчас занимаетесь?

Андрей оживляется и начинает рассказывать о поставках авто на Украину со всего мира, о решении земельных вопросов в Харькове, о дележке тира в Полтаве. Но, чем больше я слушаю Андрея, тем сильнее убеждаюсь: кроме общих незначительных деталей, которыми он меня заваливает, он так ничего и не говорит по существу. Периодически мелькают фразы, которые заставляют меня удивиться: «Мы решали этот вопрос, когда я вышел из больницы после ранения», «Мне предлагали в Россию поехать, да я и сам не против, но как только ваши узнают, что я был в АТО и служил в СБУ, меня сразу задержат».

Под конец вечера Андрей дает мне наставление: «По ночам не ходи. Шпаны много. Будут проблемы, звони в любой момент, я подскочу, разрулим все».

Чем сейчас живет Киев и почему никогда нельзя верить украинцам - читайте об этом в завтрашнем номере, в итоговом репортаже.

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