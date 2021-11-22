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Украина формирует "черный список" россиян с помощью новых технологий

22 ноября 2021, 12:00  •  179 • Политика
Фото: Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперты рассказали, как украинская полиция следит в соцсетях за россиянами
Украинские пограничники используют нейросети для отслеживания контента, который распространяется из территории Крыма с помощью ключевых тегов. Так они выносят запреты для граждан Российской Федерации, посетивших полуостров, рассказал криминалист Дмитрий Борощук.
Эксперт указал, что правоохранительные органы работают, прежде всего, с открытыми источниками. Тысячи и миллионы пользователей Интернета выкладывают фотографии, указывая геолокацию. Далее их "парсит" программное обеспечение, которое соотносит информацию с отдельной личностью.
Иными словами, указал Борощук, украинские силовики, имея в качестве ключевых тегов "Крым" или условную "Ялту", понимают, что пользователь имеет гражданство того или иного государства. После чего делается соответствующий вывод.
Специалист в сфере информационной безопасности Георгий Мазохин указал, что необходимую информацию украинские правоохранители получают в социальных сетях. Опубликованные фотографии содержат EXIF-метаданные – они позволяют получить детали об  условиях и способах получения файла вместе с авторством, а также модель камеры. В том числе таким образом украинские пограничники узнают, где была сделала фотография.
"Даже на основе рельефа можно вычислить местоположение, время дня с помощью освещенности и окружающих зданий. Ничего  сверхъестественного", – указал Мазохин.
Сбор данных о гражданах Российской Федерации осуществляется украинской полицией в централизованном порядке. В распоряжении правоохранительных органов не только ПО, но и добровольцы. Посты и снимки сортируются, в зависимости от места создания. После этого правоохранительные органы через системы бигдата-анализа составляют по разным источникам картинку о человеке.
Ранее сообщалось о том, что украинский актер Валентин Томусяк по ошибке угодил в черный список вместе с россиянами.

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