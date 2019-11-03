Украина. Египетский сценарий • 161 • Аналитика









Украина — не Египет

В Египте пришедших к власти экстремистов подавили вооружённые силы во главе с генералом аc-Сиси, который является сейчас президентом Египта. После всего пережитого (на улицах Каира армией было расстреляно несколько тысяч экстремистов) ас-Сиси пошёл на беспрецедентное сближение с Россией. Вашингтон выразил протест и… проглотил его.



На Украине, в принципе, по этому же сценарию был свергнут в феврале 2014 года президент Виктор Янукович, тоже в результате «революции», движущей силой которой выступили украинские экстремисты – националисты. При этом на Януковича был навешен пророссийский ярлык, невзирая на то, что он проводил в целом прозападный курс на евроинтеграцию, его советником был американец Пол Манафорт. Просто Янукович захотел выторговать более выгодные условия интеграции. А что тут удивительного: на Мубарака тоже навесили кучу антидемократических ярлыков. Но, в отличие от Египта, на Украине не нашлось тогда своего генерала ас-Сиси.



Египетский сценарий

И вот опять мы видим повторение Вашингтоном этого сценария на Украине после прихода к власти президента Зеленского. Сорок конгрессменов США выступили вдруг с требованием признать полк «Азов» террористической неонацистской организацией, при том, что он входит в структуру МВД Украины и подчиняется непосредственно министру Арсену Авакову, выполняющему по совместительству функцию силовой опоры президента Зеленского. Госсекретарь Майк Помпео должен принять решение об этой петиции сорока конгрессменов до 4 ноября. Ничто пока не предвещает сенсации, но своих вассалов Вашингтон и ранее кидал неожиданно для них. К тому же она будет в тренде политики президента Трампа.



На Украине тем временем усиливаются слухи о новом перевороте или майдане, министр МВД Аваков публично выступил в защиту своего наци-полка «Азов». Если именно он готовит новый переворот, а многие видят в Авакове кандидата в украинские Пиночеты, то новых событий на Украине можно ожидать под каким-нибудь предлогом до 4 ноября – даты, когда США могут объявить «Азов» террористической организацией со всеми вытекающими из этого последствиями.



После отставки Курта Волкера

Получается, Конгресс США подталкивает новые события на Украине. Там этого не понимают? Египетский опыт говорит, что очень даже хорошо понимают. Демпартия США, которая курировала Украину после «революции» 2014 года, уже закрывает эту тему: спецпредставитель Курт Волкер в отставке, а вместо него в Киев никто не назначен, если не считать Уильяма Тейлора, всего лишь временного поверенного в делах США на Украине. Формально Украина осталась без полномочного американского надсмотрщика, то есть Вашингтон снимает с себя ответственность за свою бывшую подопечную.



В этой связи логично, что Трамп при встрече с Зеленским на Генассамблее публично послал его решать свои проблемы к президенту России. В прессе прошла информация, что с неофициальным визитом в Москву собирается Генри Киссинджер, экс-госсекретарь и советник президента Трампа: не с пустыми же ему руками ехать к Путину? Это ещё один сигнал, что полк «Азов» в США могут признать террористической организацией.



Опять «управляемый хаос»?

Встреча «нормандских» гарантов в этом свете представляется неуместной, пока не прояснится новая политика Вашингтона на Украине. Путин только что провёл телефонный саммит с Макроном, и ни слова о «нормандском формате» не прозвучало.



Похоже, Конгресс не только сдал Трампу Украину, но и стал ему подыгрывать, выступив с инициативой о признании полка «Азов» террористической организацией. Эта инициатива обрушивает властную конструкцию президента Зеленского, которая держится на министре МВД Авакове и его «Азове», оставляя им два варианта: или сдаваться, или идти на новый переворот.



Собственно, мы видим всё тот же сценарий «управляемого хаоса», когда в стране вдруг ломается под каким-нибудь предлогом властная вертикаль, чтобы расчистить дорогу новой «революции» и новой «демократии». Президент Зеленский становится полным аналогом Януковича, только без своего «Беркута». Египетский правитель Хосни Мубарак был и старым, и верным сателлитом США, но это не спасло его от глобальных геополитических планов США: он был отдан Вашингтоном в бытность президента Обамы на произвол «цветной революции» и исламских экстремистов, авангарда этой революции. Этот сценарий США повторяли неоднократно с разными своими вассалами, попадавшими вдруг в немилость и объявлявшимися «врагами демократии», правда, с разным результатом.В Египте пришедших к власти экстремистов подавили вооружённые силы во главе с генералом аc-Сиси, который является сейчас президентом Египта. После всего пережитого (на улицах Каира армией было расстреляно несколько тысяч экстремистов) ас-Сиси пошёл на беспрецедентное сближение с Россией. Вашингтон выразил протест и… проглотил его.На Украине, в принципе, по этому же сценарию был свергнут в феврале 2014 года президент Виктор Янукович, тоже в результате «революции», движущей силой которой выступили украинские экстремисты – националисты. При этом на Януковича был навешен пророссийский ярлык, невзирая на то, что он проводил в целом прозападный курс на евроинтеграцию, его советником был американец Пол Манафорт. Просто Янукович захотел выторговать более выгодные условия интеграции. А что тут удивительного: на Мубарака тоже навесили кучу антидемократических ярлыков. Но, в отличие от Египта, на Украине не нашлось тогда своего генерала ас-Сиси.И вот опять мы видим повторение Вашингтоном этого сценария на Украине после прихода к власти президента Зеленского. Сорок конгрессменов США выступили вдруг с требованием признать полк «Азов» террористической неонацистской организацией, при том, что он входит в структуру МВД Украины и подчиняется непосредственно министру Арсену Авакову, выполняющему по совместительству функцию силовой опоры президента Зеленского. Госсекретарь Майк Помпео должен принять решение об этой петиции сорока конгрессменов до 4 ноября. Ничто пока не предвещает сенсации, но своих вассалов Вашингтон и ранее кидал неожиданно для них. К тому же она будет в тренде политики президента Трампа.На Украине тем временем усиливаются слухи о новом перевороте или майдане, министр МВД Аваков публично выступил в защиту своего наци-полка «Азов». Если именно он готовит новый переворот, а многие видят в Авакове кандидата в украинские Пиночеты, то новых событий на Украине можно ожидать под каким-нибудь предлогом до 4 ноября – даты, когда США могут объявить «Азов» террористической организацией со всеми вытекающими из этого последствиями.Получается, Конгресс США подталкивает новые события на Украине. Там этого не понимают? Египетский опыт говорит, что очень даже хорошо понимают. Демпартия США, которая курировала Украину после «революции» 2014 года, уже закрывает эту тему: спецпредставитель Курт Волкер в отставке, а вместо него в Киев никто не назначен, если не считать Уильяма Тейлора, всего лишь временного поверенного в делах США на Украине. Формально Украина осталась без полномочного американского надсмотрщика, то есть Вашингтон снимает с себя ответственность за свою бывшую подопечную.В этой связи логично, что Трамп при встрече с Зеленским на Генассамблее публично послал его решать свои проблемы к президенту России. В прессе прошла информация, что с неофициальным визитом в Москву собирается Генри Киссинджер, экс-госсекретарь и советник президента Трампа: не с пустыми же ему руками ехать к Путину? Это ещё один сигнал, что полк «Азов» в США могут признать террористической организацией.Встреча «нормандских» гарантов в этом свете представляется неуместной, пока не прояснится новая политика Вашингтона на Украине. Путин только что провёл телефонный саммит с Макроном, и ни слова о «нормандском формате» не прозвучало.Похоже, Конгресс не только сдал Трампу Украину, но и стал ему подыгрывать, выступив с инициативой о признании полка «Азов» террористической организацией. Эта инициатива обрушивает властную конструкцию президента Зеленского, которая держится на министре МВД Авакове и его «Азове», оставляя им два варианта: или сдаваться, или идти на новый переворот.Собственно, мы видим всё тот же сценарий «управляемого хаоса», когда в стране вдруг ломается под каким-нибудь предлогом властная вертикаль, чтобы расчистить дорогу новой «революции» и новой «демократии». Президент Зеленский становится полным аналогом Януковича, только без своего «Беркута». Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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