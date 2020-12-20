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Украина единственная в мире согласилась на роль подопытного кролика американской военщины
20 декабря 2020, 01:10 • 40 • Украина
Украина – единственная в мире страна, на территории которой США могут отрабатывать противодействие новейшим российским системам РЭБ.
Об этом в эфире интернет-канала «Милитарный портал» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.
По словам Чмута, нахождение вблизи украинских границ российских современных систем, в том числе РЭБ, позволяют американцам тестировать свое вооружение и проверять реакцию России.
«У нас большое преимущество. Украина – единственная страна, которая может на практике проверить хоть завтра, насколько уязвимая последняя версия F-16 против российского РЭБ на Донбассе. Банально, применив его там.
Это интересно и для США, потому что на Донбассе Россия сосредоточила значительное количество современных средств радиотехнической разведки, борьбы, на границе находятся зенитно-ракетные подразделения, которые перекрывают часть территории ОРДЛО.
Есть Крым, где есть С-400 и «Панцири», есть корабли Черноморского флота. То есть, тут большая исследовательская площадка, где мы можем проверять, насколько их самолеты чувствительны к российских системам противодействия», – заявил Чмут.
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