Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что сегодняшняя Украина не благодарна за территории, в своё время подаренные советскими правителями. И в данном случае он, судя по записи на личной странице в соцсети, "с мудрыми старейшинами согласен".

Журавко импонирует высказывание "старейших" о следующем: "Все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, – оно цениться никогда не будет". Примерно то же самое произошло и с Украиной, продолжает бывший депутат. В своё время "квазигосударство - УССР" было создано Лениным после кровавой революции. А затем "Сталин приумножил земли Украины её западными областями", продолжает свою запись спикер. Наконец, Хрущёв "с "барского плеча" подарил Крым, завершает свою мысль депутат.

В результате сегодня мы наблюдаем, как украинские власти не обращают внимания на собственную историю и не дорожат территориями. И никто не понимает, что территории современной Украины - то, что "русским Царям и могучей Империи давалось кровью и потом". Новое "молодое государство" Украина получила после распада Союза все земли "без боя и крови", добавляет Журавко.