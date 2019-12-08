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Украина должна быть благодарна русским Царям и Империи: Экс-депутат Рады жёстко высказался о неблагодарном Киеве

08 декабря 2019, 17:54  •  224 • Политика
Экс-депутат Верховный рады Алексей Журавко жёстко высказался о современном Киеве, проявляющем неблагодарность. Власти страны не ценят территорий, которые им достались просто так - без боя и крови. Между тем Украина должна быть благодарна русским Царям и Империи, уверен Журавко.
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что сегодняшняя Украина не благодарна за территории, в своё время подаренные советскими правителями. И в данном случае он, судя по записи на личной странице в соцсети, "с мудрыми старейшинами согласен".
Журавко импонирует высказывание "старейших" о следующем: "Все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, – оно цениться никогда не будет". Примерно то же самое произошло и с Украиной, продолжает бывший депутат. В своё время "квазигосударство - УССР" было создано Лениным после кровавой революции. А затем "Сталин приумножил земли Украины её западными областями", продолжает свою запись спикер. Наконец, Хрущёв "с "барского плеча" подарил Крым, завершает свою мысль депутат.
В результате сегодня мы наблюдаем, как украинские власти не обращают внимания на собственную историю и не дорожат территориями. И никто не понимает, что территории современной Украины - то, что "русским Царям и могучей Империи давалось кровью и потом". Новое "молодое государство" Украина получила после распада Союза все земли "без боя и крови", добавляет Журавко.

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