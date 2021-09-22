Украина добывает газ себе в убыток: В "Нафтогазе" признались, как скрывали разницу

В "Нафтогазе" заявили об убыточности добычи собственного газа. Разницу обычно компенсировали из денег за транзит русского газа и кредитов, признался глава украинской газовой компании.

Украина тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, то есть энергоноситель страна добывает себе в убыток. С таким признанием выступил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, разницу между затратами на добычу газа и доходами от его реализации Киев закрывал за счёт денег, получаемых за транзит русского газа, а также за счёт кредитов. Витренко пообещал обнародовать реальные цифры в ближайшее время.

Самые актуальные самоценные цифры будут обнародованы с публикацией первой половины отчётности, которая будет завершена в ближайшее время, а затем - международными аудиторами,

- написал глава "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

Своими заявлениями Витренко попытался защититься от недовольства людей, связанного с очередным ростом тарифов на газ. Со времён госпереворота 2014 года цены на голубое топливо для населения Украины выросли в 14 раз.