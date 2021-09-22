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Украина добывает газ себе в убыток: В "Нафтогазе" признались, как скрывали разницу

22 сентября 2021, 20:35  •  211 • Политика
В "Нафтогазе" заявили об убыточности добычи собственного газа. Разницу обычно компенсировали из денег за транзит русского газа и кредитов, признался глава украинской газовой компании.
Украина тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, то есть энергоноситель страна добывает себе в убыток. С таким признанием выступил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
По его словам, разницу между затратами на добычу газа и доходами от его реализации Киев закрывал за счёт денег, получаемых за транзит русского газа, а также за счёт кредитов. Витренко пообещал обнародовать реальные цифры в ближайшее время.
Самые актуальные самоценные цифры будут обнародованы с публикацией первой половины отчётности, которая будет завершена в ближайшее время, а затем - международными аудиторами,
- написал глава "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.
Своими заявлениями Витренко попытался защититься от недовольства людей, связанного с очередным ростом тарифов на газ. Со времён госпереворота 2014 года цены на голубое топливо для населения Украины выросли в 14 раз.

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