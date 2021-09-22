|
Украина добывает газ себе в убыток: В "Нафтогазе" признались, как скрывали разницу
22 сентября 2021, 20:35 • 211 • Политика
В "Нафтогазе" заявили об убыточности добычи собственного газа. Разницу обычно компенсировали из денег за транзит русского газа и кредитов, признался глава украинской газовой компании.
Украина тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи, то есть энергоноситель страна добывает себе в убыток. С таким признанием выступил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
По его словам, разницу между затратами на добычу газа и доходами от его реализации Киев закрывал за счёт денег, получаемых за транзит русского газа, а также за счёт кредитов. Витренко пообещал обнародовать реальные цифры в ближайшее время.
- написал глава "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.
Своими заявлениями Витренко попытался защититься от недовольства людей, связанного с очередным ростом тарифов на газ. Со времён госпереворота 2014 года цены на голубое топливо для населения Украины выросли в 14 раз.
Подпишитесь на нас
211
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2021, 03:30
|
16 сентября 2021, 05:05
|
17 сентября 2021, 01:15
|
19 сентября 2021, 11:00
|
18 сентября 2021, 19:25
|
22 сентября 2021, 01:20
|
20 сентября 2021, 03:30