Украина добивается закрытия Босфора для военных кораблей РФ

Украина намерена добиваться закрытия проливов для входа военных кораблей РФ в Чёрное море. Об этом, по информации Т24, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.«Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины — когда война станет не только де-факто, но и де-юре — мы попросим правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора», — рассказал дипломатический деятель.Напомнив, что конвенция Монтре дает Турции право решать, какие корабли пускать через свои проливы во время войны, Боднар отметил, что Украина намерена воспользоваться этой лазейкой в случае, если Россия решится на новую «агрессию».Исходя украинского дипломата, Киев предложил некоторые идеи, начиная от способов консультаций сторон, заканчивая разработкой общей системы реагирования на угрозы безопасности в данном регионе.Напомним, сегодня, 23 февраля, по информации пресс-службы Кремля, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили перспективы возможной выработки долгосрочных юридических гарантий для России.«Стороны затронули тематику выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ. В данном контексте российский лидер Владимир Путин выразил разочарование реакцией Соединенных Штатов Америки и Североатлантическим альянсов, сведенной к попытке проигнорировать законные озабоченности и требования Российской Федерации», — говорится на сайте президента РФ.По информации Daily Sabah, сегодня Эрдоган отказался вводить санкции против России из-за её признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Турция намерена сохранить отношения как с Украиной, так и с Россией. Эрдоган добавил, что Турция пытается разрешить этот вопрос «без ущерба отношениям»с двумя этими государствами.