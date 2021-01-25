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Украина добивается выхода России из ПАСЕ

25 января 2021, 16:15  •  81 • Политика
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российские делегаты могут покинуть Страсбург по инициативе Киева
Члены ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации из РФ на зимней сессии. В январе должно состояться обсуждение дальнейшего членства российских делегатов.
25 января, во время открытия зимней сессии, глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российских парламентариев, после чего прошло голосование. В итоге инициативу Украины поддержало большинство членов – "за" выступили 38 парламентариев из 5 делегаций от различных государств, передает РИА Новости.
Ситуацию позднее прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Россия выйдет из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы, если ее полномочия не подтверждаются в полном объеме. При таком развитии событий российская делегация покинет Страсбург, отказавшись от дальнейших участий в сессиях ПАСЕ.
Слуцкий также добавил, что в пределах Совета Европы вновь дала о себе знать политизированность с "двойными стандартами" из-за оспаривания полномочий РФ по инициативе украинской стороны.
Тем не менее, отметил парламентарий, российская сторона не приемлет никаких противоправных ограничений с санкциями, которые не соответствуют самой сути парламентаризма.
"Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией", – приводит заявление Слуцкого РИА Новости.
Ранее глава делегации Украины Мария Мезенцева сообщила, что планирует с коллегами инициировать оспаривание полномочий РФ из-за задержания оппозиционера Алексея Навального.

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